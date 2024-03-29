國際小學堂／3大理由 川普禁TikTok立場轉彎

美國前總統川普任內曾簽行政命令，要求TikTok由美國企業收購否則禁用，不過這項命令被聯邦法院攔阻，從未生效。如今川普立場丕變，轉而批評國會推動禁TikTok法案。美國時代雜誌報導，川普轉變的原因可能包括想吸引愛用TikTok的年輕選民、考量金主意見和不願其仇敵Meta漁翁得利。

爭取支持 川普迎合年輕人

許多熟知川普思維的人士透露，川普有意透過保護年輕選民鍾愛的社群媒體，來爭取年輕人支持。一名川普競選團隊人員說，川普理解TikTok被禁會引發許多人不滿；透過反對該法案，川普能在一項年輕族群關切的議題與他們在同一陣線，並且和支持法案的總統拜登對立。

拜登二○二○年初次對決川普勝出，就是受年輕選民相助；美國塔弗茲大學研究人員分析，拜登在年輕選民間支持度一度領先川普廿五個百分點。但近期民調顯示，此差距正在縮小。

美媒Axios與世代實驗室（Generation Lab）二月的調查發現，拜登在未滿卅五歲選民間的支持度僅領先川普四個百分點。

許多進步派年輕選民正因拜登在加薩衝突中全力支持以色列感到不滿。雖然民主黨人士認為，多數年輕人在大選時會因不願讓川普回鍋而「歸隊」，但美國皮尤研究中心去年發現，未滿卅歲的美國成年人有三分之一時常滑TikTok接收新聞。數份民調顯示，TikTok已是Ｚ世代獲取新知的首要來源。

拉攏這些愛用TikTok的年輕人，是川普反對禁用TikTok的一大動機。

美國眾議院通過法案要求TikTok和母公司字節跳動切割。（美聯社）

川普金主 握字節跳動股分

川普還有其他理由。他今年稍早已和一度反對他取得黨內提名的保守派組織「成長俱樂部」重修舊好。華盛頓郵報專欄作家羅金指出，該組織將在今年選舉花費巨資支持川普。同時，該組織和其贊助者、億萬富豪亞斯都反對禁TikTok法案。

據報導，亞斯的投資公司持有TikTok的中國大陸母公司字節跳動百分之十五股分。另外，成長俱樂部也延攬川普親信、曾在川普政府擔任白宮顧問的凱莉安．康威，要她在美國國會為TikTok倡議。

禁令過關 仇敵祖克柏受益

川普也擔心TikTok若被禁，將壯大擁有臉書、Instagram等社群平台的Meta。

Meta執行長祖克柏二○二○年時曾經捐出四億美元，幫助州和地方政府藉由促進通訊投票來籌辦選舉。川普已毫無根據地批評通訊投票充斥舞弊，祖克柏也成為川普眼中釘。

川普和其盟友指控Meta打壓有利保守派、不利民主黨的內容。川普盟友、共和黨顧問布魯塞維次說，祖克柏對於拜登兒子杭特「筆電門」相關報導的言論審查，幫助民主黨人在四年前大選戲劇性勝出。