圖表看時事／考生人數連五年下滑創新低 圖解近年護理人員成長率、離職率

國內醫院護理人力荒持續惡化，人才庫源頭又出現缺口。四技二專統測日前公告報考人數，衛生與護理類報名人數二○八三人，連續五年下滑且為歷年最少。

學界指出，技術型高級中等學校（技高）無專業群科對應統測衛護類考試，學生難準備，報考人數自然低落。衛護類考試報考者大減，代表護理人才庫告急，若無法扭轉趨勢，我國未來的醫療照護品質將受衝擊。

少子化考生銳減 今年剩約2千人

根據技專校院入學測驗中心最新統計，一○二學年時統測衛生與護理類考生人數共三八二○人，但近年報考人數已跌破三千人，今年僅剩二○八三人，且是連續五年走低。

護理第一線人才庫告急 製表／許維寧、元氣中心 圖／聯合報提供

元培醫事科大校長王綮慷指出，科大衛護類招生不振，起因於十幾年前高職護校升格五專，但護校升格後，技高再無專業群科對應統測衛護類考試，現今考生散布於技高各科，變成學生有興趣才跨考。另一方面，部分綜合高中設有衛護專班，但人數偏少，再加上少子化使然，衛護類考生數因此連年走低。

學者：技高無對應群科 減少生源

私立科大校院協進會理事長葛自祥表示，近年統測部分類科都發生技高沒有對應群科的問題，統測又要考專業科目一、二，沒有對應群科則學生難準備，報考人數自然低落。

對於技高端沒有對應群科的類別，葛自祥說，確實應多放行讓普通高中學生申請科大，但現實狀況卻是高中生、家長不了解技職，尤其高中教師多出身自師範體系，導致科大強調實用，也很難突破學生和家長的既定認知。

科大護理系招生慘澹，將直接影響第一線醫護人員數。考選部次長、中台科大前校長李隆盛說，目前國內護理師主要來源仍是技專校院，如一一二年三次護理師考試及格人數中，普通大學畢業者約一千六百多人，技專校院則有約八千一百人、整體占比達八成，且根據過往經驗，五專護理科加上科大二技護理系，留任護理工作者均多。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，近年科大護理系報考人數少且註冊率亦不佳，但第一線醫護工作人才約八至九成來自科大和護專等技職體系，護理人才面臨危機；國家政策應全面盤點系科能量以及人才需求，由行政院整合教育部、衛福部與國發會共同面對。