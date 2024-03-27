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好讀周報／新北高中生有福了！18周醫學概論課程 114學年度線上開課

聯合報／ 好讀周報
新北7校15位老師與國立陽明交通大學教授共備，設計18周醫學概論。（圖／新北教育局提供）
新北7校15位老師與國立陽明交通大學教授共備，設計18周醫學概論。（圖／新北教育局提供）

文 ／記者劉懿萱

醫學系長期是台灣高中生第一志願。新北教育局考量高中生需求，新北7校15位老師與國立陽明交通大學教授共備，設計18周醫學概論，預計114學年度上線高中數位教學平台，讓所有新北高中生都能選修。

新北教育局2021年起媒合高中與大學共創學習，111學年度起與陽交大學簽訂合作計畫，高中各校可為學生挑選線上課程，去年也與台灣聯合大學系統的清大、陽明交大、中央、政大等4校簽署MOU，由大學教授專班開設AI人工智慧、生醫科技等熱門課程，其中醫學相關科系一直是熱門課程，不過高中端較缺乏醫學相關專業、大學段則難掌握高中生學習狀態。

教育局中等教育科長吳佳珊說，為解決大學、高中端不足，今年首次讓兩邊師資一同共備，展開為期一年的UHCOOL線上課程共備工作坊，產出18周嚴謹醫學概論線上課程，預計114學年度上線高中數位教學平台，各校老師能自行在平台選課，所有高中生均能受惠，更能豐富學生的學習歷程檔案；同時教育局也正進一步跟陽交大談線下課程，盼能讓學生到實驗室實作。

教育局指出，陽交大學針對基礎醫學、臨床醫學、公衛政策三大主題，分別由環境與職業衛生研究所教授紀凱獻、生理學科技研究所教授阮琪昌、急重症醫學研究所教授鄭玫枝，及高等教育開放資源研究中心副主任陳鏗任共同參與課程設計，協助高中生提早認識研讀醫學領域所需的知識與技能。

國立陽明交通大學高等教育開放資源研究中心主任張永佳說，過去正規的醫學教育僅是少數大學生才有機會接觸，這次合作方案為高中生提供更多的學習資源和機會。

新北市7校15位教師參與共備，參與教師均為生物、化學、健護專業背景。新店高中教務主任、健護教師張惠芝說，對參與課程共備充滿期待，特別是過去普高一直缺乏醫學相關背景的專業師資，因而無法開設相關課程，如今藉由高中與大學的攜手合作，有專業師資提供扎實的基礎知識，課程設計也會採單元模組化，讓開課教師可以彈性運用，更貼近學生的學習需求。

好讀周報 教育局 科系 醫學系 陽明交大

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