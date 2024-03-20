圖表看時事／終結8年負利率政策 一圖看日本17年貨幣政策變化

日本央行日本銀行十九日宣布結束實施八年的負利率政策，將無擔保隔夜拆款利率從負百分之○點一調升至○到百分之○點一區間。這是日銀十七年來首次升息，但日銀總裁植田和男表示將維持金融情勢寬鬆，暗示無意快速升息，日圓兌美元十九日盤中應聲貶破一百五十日圓價位。

日銀政策會議以七票贊成、兩票反對，決議升息，並取消購買債券控制利率的殖利率曲線控制（ＹＣＣ）政策。日銀研判日本正在擺脫長期低通膨的狀況，因此決定終結二○一六年起實施的負利率政策。

日本貨幣政策轉向 製表／財經中心、國際中心

日銀是全球最後一個退出負利率政策的央行，顯示透過廉價資金和非常規貨幣工具來支撐經濟成長的時代暫告一段落。在此前負利率政策下，日銀對部分商業銀行置放的特定存款實行負百分之○點一利率，以刺激放款拉抬經濟。反觀從二○二二年二月俄國全面侵烏後，美國聯準會、歐洲央行等各地央行紛紛加緊提高利率以抑制通膨，惟日銀仍堅持貨幣寬鬆。

結束負利率不僅影響企業和家庭，也將影響全球資金流動。日銀也取消將十年期公債殖利率維持在約百分之○的ＹＣＣ政策，風險資產購買也將削減。日銀將不再收購指數股票型基金（ＥＴＦ）和房地產投資信託基金（Ｊ｜ＲＥＩＴ），但將繼續每月買進約六兆日圓（約台幣一點二七兆元）的日本公債，凸顯出家庭消費依然疲軟之際，仍須持續溫和刺激經濟。

日銀強調金融環境仍將保持寬鬆，表明這次升息並非緊縮周期的開始。總裁植田和男表示，「如果我們從預期通膨率的角度來看」，現在離百分之二通膨目標「還有一段距離」，「考慮到這個落差，我想我們將繼續實施我之前提到的正常政策，但也要謹記維持寬鬆環境的重要性」。

他說，現在大規模貨幣寬鬆措施已完成任務，必須考慮縮減資產負債表，未來某個時間點將減少購買日債的金額，但目前還沒有具體規畫，若價格上行風險升高，也可能促使日銀升息，但在日本基本通膨趨勢觸及百分之二之前，日銀都將維持寬鬆立場。

因此，儘管日銀升息，卻未拉抬日圓匯率，日圓反而貶破一百五十日圓兌一美元大關，十九日一度重貶百分之一點○四，至一百五十點七日圓。市場解讀，因為日銀的鴿派基調，讓市場認為日銀不急著緊縮，與美國的利差仍大，讓日圓續跌。

這次日銀動作，大致符合市場預期。瑞銀認為，日銀將在秋季調高利率到百分之○點二五，明年春季再升息一次。