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好讀周報／泰國清邁成全球空汙最嚴重城市之一 上千民眾怒控政府不力致折壽

聯合報／ 好讀周報
泰國「國家經濟和社會發展委員會」（NESDC）本月報告顯示，由於空氣汙染嚴重，2023年通報約1050萬例與空汙有關的疾病。泰國街景示意圖。圖／Ingimage
泰國「國家經濟和社會發展委員會」（NESDC）本月報告顯示，由於空氣汙染嚴重，2023年通報約1050萬例與空汙有關的疾病。泰國街景示意圖。圖／Ingimage

文／陳韻涵輯

新聞故事：泰國「國家經濟和社會發展委員會」（NESDC）本月報告顯示，由於空氣汙染嚴重，2023年通報約1050萬例與空汙有關的疾病，凸顯細懸浮微粒PM2.5）對公共衛生的影響。

泰國空汙的原因包括森林火災、焚燒農田廢棄物等，其中每年2月到4月是泰國北部「燒山」的高峰期，當地盛行傳統火耕，在旱季焚燒野草整理田地，成為空汙一大源頭。

法新社報導，總人口將近7200萬人的泰國2024年1月至2月期間，至少160萬人因環境汙染就醫，為2023年同期130萬人的1.23倍。

環境汙染可能引發肺炎、支氣管炎、氣喘，並增加罹患心血管疾病的風險，NESDC呼籲相關單位重視PM2.5對民眾健康所產生的影響。

顆粒直徑小於或等於2.5微米的懸浮微粒稱為細懸浮微粒（PM2.5），接觸這類汙染物會導致眼睛不適和皮膚搔癢，汙染物經氣管進到肺部後，可能引發呼吸道疾病或胸悶，並增加罹患心血管疾病和癌症的風險。對於已有心肺疾病者而言，PM2.5會使其症狀惡化。

全球空氣品質監測網站「IQAir」將泰國清邁、清萊、南邦府等北部城市列為世上空汙最嚴重的城市，當地空氣品質指標（AQI）顯示為「不健康」。

泰國首都曼谷2月15日、16日空氣品質極差，PM2.5濃度超出世界衛生組織（WHO）標準值的15倍，市政府下令公務員這兩天在家辦公，同時呼籲民間企業讓員工遠端工作。

因應數座城市籠罩在灰色霧霾中，泰國總理賽塔去年上任後承諾改善空氣品質，國會今年1月通過《乾淨空氣法》草案，致力推動相關政策。

泰國政府2月底啟動年度「人工降雨計畫」，在全國設立7座基地，部署6架皇家空軍飛機與24架農業部飛機，執行人工降雨任務，以對抗空汙、緩解主要農耕區旱象，並降低野火發生的機率。

去年7月，約1700名清邁居民提起行政訴訟，指控總理和國家環境委員會未妥善處理空汙，導致他們每人平均折壽5年。清邁行政法院今年1月裁決，要求總理和政府機構在90天內提出改善空氣品質的緊急計畫。

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PM2.5 好讀周報 曼谷 泰國 空氣品質 空氣汙染 細懸浮微粒

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