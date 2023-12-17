113學測國文科／題幹長作答有新招！2策略解關鍵混合題 作文留意還有新題型

學測國文閱讀題型整體已經非常成熟，出題主要將素材情境化、考察整合運用能力、跨單元、跨領域、跨學科的主題式試題設問。題幹越出越長，訊息越來越多，從前「先把文章看一遍→盲目圈覺得可能是答案的重點→看題目答案→再看一遍文章從中找答案」的模式已經不適用！如何「正確檢索與擷取訊息」、「提高資訊處理速度」並「整合相關資訊做判斷」，在未來很長一段時間之內，都會是國文成績的決勝關鍵！換言之，國文不但題目要看得快，還要知道答題的策略和重點是什麼！

答題時從答案出現的關鍵字往上找前面文章是否有出現相符合的詞句。意即將答題順序調整為：「檢索甲文（或甲選項）訊息→連結甲乙文訊息，做出判段」這個方法在圖表題一樣適用，只要找到圖表中出現相符合的訊息，就是正確的答案，不需再過多考慮。但是，反過來說，如果在答題過程中，沒能找到「證據」來支持我們的「推論」，單純只是「我以為A這個詞是那個意思」、「兩個差不多」這種似是而非的理由，那麼能夠答對只是運氣而已。

再者，近年學測幾乎已經完全不考國學常識，或者轉而以文意理解方式出題，只要觀念清楚，不再是考生的負擔。因此在選擇題分數差距更不易拉開的前提下，新題型「混合題」，往往成為國綜決定勝負的關鍵！「混合題」的分數不難掌握，「凡考試必有套路」！掌握兩大原則，就可以迎刃而解！

首先，要有「配分概念」：這個概念只要是簡答題都通用，假如一題2分，那麼就至少應該針對性的寫出兩個「有效答案」或「關鍵字」；而且，往往這類題目都明確限制答題字數，2分的題目通常答案限20字，因此可知每個有效關鍵字大約要花10字陳述。所以如果只找到一個關鍵字寫太短，或寫了很常卻只在陳述一個觀念，就可以知道自己答錯了方向。這點在臨場答題時要尤其注意！

其次，「混合題答案就在文章裡」：答案資訊就在文章裡。其基本邏輯是：選擇題可以引導考生掌握文本脈絡，以檢測考生檢索、理解文本訊息的能力；而混合題中的非選擇題，因為答題字數受限，因此通常只有「直接在文中尋找資訊照抄」，或者「原文太長，用對等概念做縮寫以符合字數」兩種寫法。

只要掌握上述原則，混合題其實遠比想像的簡單易寫，完全不需要碰運氣！

另外值得注意的是，新課綱施行至今，從參考試卷中可以發現，作文還有一種新的「圖象文本」題型尚未出現！由於作文本身沒有標準答案，這類出題方式不但脫離文字引導，同時又特別需要考生觀察與解讀圖畫文本細節、情境想像、敘述故事，或說明其中可能寓意，並闡述自己的思考與看法，對考生素養的整體水準要求更高！如果平日沒有經過系統訓練並多加練習思考連結能力、思辨統整能力、反應速度、敘事能力，幾乎不可能在臨場作題時有較好的表現！這可以說是最接近完美的題型，同時也可以視之為難以攻克的大殺器！尤其112年會考作文出題方式已經率先做出改變，學測作文是否也會同步再革新出現這類題型值得關注！

面對作文，考生在平時需要「有意識」的讓自己從生活中發想，培養「問題意識」！也就是說，即使不能「多寫作文」，至少也要多養成思辨習慣，對生活周遭的人事物都必須有「想法」與「表達」。這部分其實反而與「上課」沒什麼必然關係，慢慢培養起「精確閱讀、適切表達」的習慣，使之成為一種真正能夠「帶著走」的能力；在未來的人生裡，真真切切發揮幫助的能力！因此新題型的產生，或許能成為國文理解能力的敲門磚，從閱讀中多分析推敲作者在文本中如何應用詞彙、寫作手法、組織文章結構，從而累積實力。

往年國文常被詬病頂標與前標同分沒有鑑別度，但若隨著混合題題型漸趨成熟、作文轉為圖象題開放式書寫，那麼光是手寫佔超過總分一半，一旦選擇題不再是主體，「考試黨」與前三志願學生的國文科優勢將不覆存在；且國文有背有分、靠感覺選答案的時代早已過去，隨出題方式的變革與活化，國文能力鑑別度將越發明顯，單一作答能力既不再是高分的必然保證，在此趨勢之下，「手寫與作文」為主流之風已隱然盛起！