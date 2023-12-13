113學測國寫／掌握知性情意題奪分關鍵 考題解析、佳作範本一次看

113年學測將在明（2024）年的1月20、21、22日舉行，其中，國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）為第二天的壓軸考科，考試時間15：20至16：50，共90分鐘。《聯合新聞網》以今年學測的國寫題目為例，為考生統整佳作範本及測驗評分的重點解析，掌握國寫奪分關鍵！

113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章

情意題多為這三類 在敘事中抒發情感、領會是關鍵

檢視近六年的情意題作文，出題的趨勢與方向大抵可分為：藉物／事抒情、時序抒情、情境假設等三大類，然而無論題目如何變化，其本質都仍然是「對時間與物事的感應」、「在想像中提案，在提案裡檢視與反省」，考驗的是同學在敘事中抒發情感、領會的能力。

情意題的寫作即是在考驗同學們有沒有能力說好一個「故事／經驗」，包含特殊化的切入角度、情境與畫面感的塑造、心理活動的細膩摹寫、情意對於物景的寄託與提析等能力。

若能事先準備一通用型的故事／經驗，琢磨好摹寫、比喻與象徵的能力，在考場上，無論題目如何變化，我們都能夠泰然處之。

比較型知性題需掌握3關鍵

學測國寫知性題中，不乏出現「有什麼不一樣」這類「比較型」的問題，其答題需要經過理解問題、分析比較內容、提出觀點，三個層次的思考，方能全面。

兩小題間必有連動性 分析並聚焦自身經驗

作答前，我們應當理解不同題目之間必有其連動性。第一小題其實是在為同學們理清文旨概念，指出第二小題可摘選的經驗素材、脈絡方向、寫作範圍。當我們按照題旨要求在做統整、分析時，便已然在聚焦自己的相關經驗、取材範圍。

罐頭式作文大考難奪高分 易失去自身想法和見解

一名學測國寫閱卷老師表示，公式化寫作如用排比句、華麗的修辭可套在任何題目中，但他也表示，公式化寫作頂多拿B或B+，畢竟多少有模有樣、不會邏輯不通。公式化寫作根本問題在於學生是想應付考試而非求知，於是少了深刻的想法和見解，文章因此不會出類拔萃，也難以得到A的評價。

・112學測國寫／「今昔今」架構立論 多一層人生哲思有望拿A

112學測情意題則以作家蔣勳文章為閱讀材料，並以「花草樹木的氣味記憶」為題要求學生撰文。台北市教師團認為，今年作文題目美好而浪漫，架構可採「今昔今」的方式，考生不妨從回憶出發，立基於此，再多一層哲思跟體悟，才能從自我的單一世界走向更高層次。

・112學測國寫／作文花草樹木氣味適合「小題小作」 知性題高分關鍵曝

得勝者文教國文教師認為，知性題高分關鍵在於能否精準作答；情感題則適合「小題小作」，學生選擇了某種花草樹木的氣味之後，氣味跟記憶如何產生連結，誰的細節又多又感人，記憶與氣味連結度扣合得越緊，高分機率就越大。

・112學測國寫／作文考花草樹木氣味「易寫難工」 這類考生恐難發揮

針對112年學測國寫的情意題「花草樹木的氣味記憶」，闈場內教師評估，該題目學生多能發揮，但「易寫難工」要能寫得深刻動人有難度；試考生則認為考生需具備豐富的生活經驗，否則難以發揮，屬中間偏難。

知性題範例一、

知性題範例二、

知性題範例三、

知性題範例四、

情意題範例一、

情意題範例二、

情意題範例三、

情意題範例四、

※112年學測國寫作文範本：來源