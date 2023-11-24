國際小學堂／陸拚超俄趕美 衝擊核武平衡

俄羅斯撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」（ＣＴＢＴ），引發外界揣測真正意圖。難道俄國準備恢復全面核試，在核軍備競賽中占得先機？香港「南華早報」報導認為，俄國意在透過核威脅嚇阻西方支援烏克蘭，恢復全面核試可能性低，但應關切俄方此舉，如何潛在衝擊美中俄三大核強權的脆弱平衡。

美憂心中俄 從事非法核實驗

俄國宣稱撤回批准ＣＴＢＴ，是要和美國處於同等地位，但俄國此舉須置於當前俄烏戰爭的脈絡下理解。俄國維繫核威脅論調，意在嚇阻西方援烏行動，這包括總統普亭若干隱晦的核威脅、俄國核動力巡弋飛彈測試，到更最近的核打擊演練、撤銷ＣＴＢＴ批准等，都可視為威懾西方的一環。

俄國可能也著眼長期的國際核武角力趨勢：美國正在核武器庫現代化的項目投注數千億美元，這令俄國只能望洋興嘆。而隨著美中核武緊張漸增，萬一日後兩國重啟核試，俄國勢必不願因受制於國際條約而落後。

在核武國家內部，對禁核試的立場也莫衷一是。美國共和黨官員時常表達反對禁止核試條約，而共和黨一九九九年掌控聯邦參議院時，就拒絕批准ＣＴＢＴ。美國近期也質疑俄、中可能違反當前暫止核試的現狀，懷疑兩國從事的極低當量（low-yield）實驗室規模核實驗，可能越過經同意的門檻，使測試為「非法」性質。

南華早報認為，相關指控無從驗證之下，交相猜疑可能演變成重啟全面核試的競逐。美國已有部分共和黨人士據傳鑑於此類指控，呼籲重啟核試。

若重啟核試 北京恐得利最多

中國大陸作為核武強權的崛起，亦使中止核試的平衡趨於動搖。北京在核武上雖相對不好戰，但似乎正設法匹敵美國的核武能力。中國在核彈發射井方面的建設，加上美國國防部估計，北京核武數量已從二○二○年的兩百多枚，大增至今年五百多枚，透露有意超俄趕美。

一九九○年代後核試爆大多中止，美、俄在此前的數十年間分別執行過一○三○次、七一五次核武測試，但中國僅執行過四十五次，因此若重啟全面核試，中國可望成為最大得利者。

美國總統拜登政府近期就極低當量測試的驗證，提議自主透明度倡議，向俄中遞出合作意向。十一月六日，美中也舉行多年來首次核磋商。南華早報認為，美中俄三大核強權應藉相關措施，著重溝通、避免誤解，防止有害又毫無必要的核武測試死灰復燃。