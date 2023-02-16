流行英文／It's the shit！聽起來像在罵人 沒想到是稱讚？

記得小編以前在看影集的時候，常常會遇到一些字面上看起來很負面的用法，但實際上意思卻很正面，如果沒有查證，還真的會誤解呢。今天就來和大家分享幾個看起來像罵人，其實是讚美的用法吧！

It's the shit!

這句話字面上看起來是「這是一坨屎」，但實際上意思是「這太讚了吧」，來看個例子：

Have you tried Starbucks' new Frappuccino? It's the shit!（你喝過星巴克新口味的星冰樂了嗎？超讚！）

如果你真的想直白地描述一坨屎，或是想批評某事物真的很爛，你可以說：

It's a pile of shit.（這是一坨屎！）

That's wicked!

Wicked 原本的意思是「邪惡的」，但根據語氣和前後文，也可以表示「太讚了」、「太棒了」、「太令人驚訝了」，譬如說：

Oh woah! You mastered English in thirty days? That's wicked!（喔哇！你三十天就精通英文？太扯了！）

想要別人對你說這句話嗎？快用 攻其不背 ，三十天學好英文不是夢！

He slays!

Slay 原本的意思是「殺害」，但口語上也可以用來指「某人或某物很酷、很厲害、很精彩」，舉個例子：

Dwayne Johnson saves the world again in that film. He slays!（巨石強森在那部電影中再次拯救世界。超帥！）

Killed it!

哇，誰被殺了？不是啦，這句話是俚語的用法，用來稱讚別人表現得很好，來看個例子：

Jiro Wang killed it on the guitar!（汪東城吉他超猛！）

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