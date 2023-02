流行英文／It's the shit！聽起來像在罵人 沒想到是稱讚？

記得小編以前在看影集的時候,常常會遇到一些字面上看起來很負面的用法,但實際上意思卻很正面,如果沒有查證,還真的會誤解呢。今天就來和大家分享幾個看起來像罵人,其實是讚美的用法吧!

It's the shit!

這句話字面上看起來是「這是一坨屎」,但實際上意思是「這太讚了吧」,來看個例子:

Have you tried Starbucks' new Frappuccino? It's the shit!(你喝過星巴克新口味的星冰樂了嗎?超讚!)

如果你真的想直白地描述一坨屎,或是想批評某事物真的很爛,你可以說:

It's a pile of shit.(這是一坨屎!)

That's wicked!

Wicked 原本的意思是「邪惡的」,但根據語氣和前後文,也可以表示「太讚了」、「太棒了」、「太令人驚訝了」,譬如說:

Oh woah! You mastered English in thirty days? That's wicked!(喔哇!你三十天就精通英文?太扯了!)

He slays!

Slay 原本的意思是「殺害」,但口語上也可以用來指「某人或某物很酷、很厲害、很精彩」,舉個例子:

Dwayne Johnson saves the world again in that film. He slays!(巨石強森在那部電影中再次拯救世界。超帥!)

Killed it!

哇,誰被殺了?不是啦,這句話是俚語的用法,用來稱讚別人表現得很好,來看個例子:

Jiro Wang killed it on the guitar!(汪東城吉他超猛!)

