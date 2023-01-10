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最年輕總統創新獎沈芯菱5校演講「精彩夢想 銳變人生」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
楓康董事長洪博彥（左）、協理林明圖（右）響應國際扶輪日愛心園遊會，分享連17年獲農藥殘檢極特優評鑑的喜悅。圖／楓康提供
楓康董事長洪博彥（左）、協理林明圖（右）響應國際扶輪日愛心園遊會，分享連17年獲農藥殘檢極特優評鑑的喜悅。圖／楓康提供

最年輕總統創新獎得主沈芯菱獲台中在地企業精銳建設邀請巡迴中台灣5校園演講「精彩夢想、銳變人生」，很多學生收獲滿滿，表示要學她把「抱怨」轉為「抱怨」。楓康超市響應國際扶輪日愛心園遊會，展售優質禮盒、17元優質商品，分享連17年獲農藥殘檢極特優評鑑喜悅。

出身貧困家庭的沈芯菱，5歲在街頭兜售飲料，她在教室外看到或聽到的故事勉勵學生。她說，「運氣會用完，但勇氣卻無窮盡」，對自己原生家庭的條件選擇「不抱怨」，而要勇敢對自己的未來「抱願」。

精銳建設董事長徐日新說，沈芯菱是最年輕總統創新獎得主，曾兩度榮獲總統教育獎、十大傑出青年，並被選為台灣百年代表人物，11歲起即投入公益事業，正在推動的台灣希望6.0工程，與精銳連六年推動偏鄉「許願樹美學啟蒙計畫」、投入公益理念一致。

他指出，贊助沈芯菱巡迴中部校園演講「精彩夢想、銳變人生」講座，分享成長心路歷程，第5場在台中市立龍津高中演講，很多學生聽完演講收獲滿滿，認為「要把學習將抱怨轉為抱願」、只要有夢想，就能幫助別人完成願望，獲得滿滿正能量。

楓康超市協理林明圖表示，扶輪社邀集各行各業逾百攤在台中市民廣場舉辦愛心園遊會，響應「協助弱勢婦女及家庭消弭月貧窮計畫」，捐助台中市政府20萬元。

林明圖指出，楓康現場設置二攤，除了青森蜜蘋果、韓國梨、橄欖油、冠軍米、烏魚子等等優質禮盒專區，楓康農藥殘檢「零容忍」，連17年獲農藥殘檢極特優評鑑，除產品為分享喜悅分享愛，現場擺設17元優質商品區，現煮的美式咖啡、茂谷柑、珍珠芭樂、2顆茶葉蛋、肉粽、金門鬍鬚伯豆腐乳等，每項都17元，拍照上傳FB打卡，送現磨現煮美式咖啡一杯，吸引消費者搶購。

精銳建設邀沈芯菱到台中市立龍津高中演講「精彩夢想、銳變人生」。圖／精銳建設提供
精銳建設邀沈芯菱到台中市立龍津高中演講「精彩夢想、銳變人生」。圖／精銳建設提供

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