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優化WLAN效能 實現Wi-Fi 7高速無線傳輸

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 2026年的Wi-Fi技術採用比重（source：Aruba）
圖一 : 2026年的Wi-Fi技術採用比重（source：Aruba）

【作者： 王岫晨】

WLAN是用於數據通訊的無線技術，使用乙太網路透過區域網路傳送。這項技術最初由電池供電的裝置（如筆記型電腦）率先採用，而後隨著智慧型手機應用的出現和成長而快速擴展。

WLAN發展歷史

當1997年發佈規範WLAN技術的第一版（IEEE 802.11）標準時，該技術僅支援2.4GHz頻段，最大傳輸速度為2Mbps。在1999年發佈IEEE 802.11b標準（支援2.4GHz頻段，最大傳輸速度11Mbps）和802.11a標準（支援5GHz頻段，最大傳輸速度54Mbps）後，也正式開啟了5GHz頻段的應用。儘管後續在5GHz頻段中進行了擴展，但在可用頻譜資源上並沒有顯著的變化。而在大約20年後，WLAN首次增加新的頻段分配。

2.4/5GHz頻段的挑戰

當WLAN剛出現之際，支援這項技術的裝置數量並不多，由於數據流量也很小，因此在頻率限制方面並無太大問題。然而，隨著智慧手機用量的爆炸式增加與發展，以及新的視訊串流分佈式服務成長，提高了對於WLAN通訊的需求，也帶來了重大變化。

為了滿足不斷成長的需求，WLAN技術持續發展，並結合了更寬的通道頻寬、高階調變以及空間多工。然而，對於快速成長的WLAN通訊而言，所能使用的頻寬在20年來幾乎沒有太大的改變，因此，WLAN分配到的頻譜資源變得很擁擠，至今仍難以實現穩定的高速數據通訊。這樣的情況遇到了疫情所引起的工作型態改變，例如遠端工作和線上學習等，帶來新的通訊需求，更進一步加劇了這些難題。

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2024.2月(第387期)智慧住宅
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