快訊

首位律師出任8年大法官 黃虹霞卸任前暢聊所見所思

影／國1北向4車連環事故 自小客遭聯結車壓扁成廢鐵「傷亡不明」

侯友宜見紐約市長 「一位朋友」安排巧遇促成警察兄弟會

材料創新與測試技術並進 第三代半導體開啟應用新革命

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : 第三代半導體具有更高的電子遷移率、更好的熱導性、較寬的能隙等特性，使得它們在特定應用中有著顯著的優勢。（source：Intel）
圖一 : 第三代半導體具有更高的電子遷移率、更好的熱導性、較寬的能隙等特性，使得它們在特定應用中有著顯著的優勢。（source：Intel）

【作者： 王岫晨】

第三代半導體是指相對於第一代和第二代而言的新一代半導體技術。第一代半導體泛指的是以矽為主要材料的半導體晶片，第二代半導體則是以三五族化合物為主要材料，包括砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）等。第三代半導體則以碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）為代表，其主要特色包括材料的變革、能源效率的提升、高頻率操作、高溫操作、高功率密度、高電流密度等。

第三代半導體特性

第三代半導體的代表性材料包括碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）。這些材料相較於傳統的矽材料，具有更高的電子遷移率、更好的熱導性、較寬的能隙等特性，使得它們在特定應用中有著顯著的優勢。以下是第三代半導體的主要應用領域：

●能源轉換與儲存：SiC和GaN半導體在能源轉換具有很高效率，特別是在太陽能逆變器、電動車充電器以及工業變頻器等高效率轉換應用。

●雷射與照明：GaN可以用於高效能的雷射二極體和發光二極體，適用於照明、顯示技術和通訊應用。

●無線通訊：GaN能夠實現高功率密度的射頻（RF）功率放大器，因此在無線通訊系統中有廣泛應用，如基地台和雷達系統。

●高溫環境：SiC和GaN能夠在高溫環境下穩定運行，因此適用於航空太空、高溫工業加工等需要在高溫環境中操作的應用。

針對電力能源，SiC和GaN元件在太陽能逆變器中可以實現高效率的能量轉換，提高太陽能發電系統的效能。透過高頻率運作的GaN元件，風力發電轉換系統的效率可以得到提升。而SiC和GaN元件在能源儲存系統中的高效能轉換，有助於提高電池充放電效率。

在電動車上，電動車主逆變器是將電池輸出的直流能轉換成馬達所需的交流能的關鍵元件。SiC和GaN元件的高效能特性可以提高電動車的效能和續航里程。電動車中的DC/DC轉換器將電池輸出的電壓轉換成適合供應輔助系統的電壓。SiC和GaN元件的高效能可以減少能源損耗。另外使用SiC和GaN元件的充電樁可以實現高功率快充，縮短電動車的充電時間。

對於工業市場，SiC和GaN元件在工業變頻器中可以實現高效率的能源轉換，提高工業設備的效能。另外使用高頻率運作的GaN元件，可以實現工業無線充電系統，方便機械設備的充電。

針對通訊和雷達應用，射頻功率放大器（RFPA）是很重要的一個裝置，GaN元件的高功率密度和高頻率運作特性，使其在無線通訊、雷達和微波應用中得到廣泛應用。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.9月(第382期)CTIMES雜誌

2023.9月(第382期)矽光子-光速運算未來式
2023.9月(第382期)矽光子-光速運算未來式

延伸閱讀

電子代工大咖進擊電動車 不同角度搶進供應鏈卡位

金寶攻充電樁 康舒投入電源

慕尼黑車展41%品牌來自亞洲　中國電動車優勢震撼歐洲車商！

光陽第三殺！最高現折9,001元，Ionex光陽電動車限時特典購車優惠

相關新聞

材料創新與測試技術並進 第三代半導體開啟應用新革命

第三代半導體是指相對於第一代和第二代而言的新一代半導體技術。第一代半導體泛指的是以矽為主要材料的半導體晶片，第二代半導體則是以三五族化合物為主要材料，包括砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）等。第三代半導體則以碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）為代表，其主要特色包括材料的變革、能源效率的提升、高頻率操作、高溫操作、高功率密度、高電流密度等。

矽光子發展關鍵：突破封裝與材料障礙

在光電子融合中，矽光子學發揮著核心作用。矽光子學是一種利用CMOS製程技術，支援半導體工業在矽基板上整合光接收元件、光調變器、光波導和電子電路等元件的技術。負責轉換光訊號和電訊號的光收發器，和積體電路晶片的混合，已逐漸轉變為近封裝光學元件和共封裝光學元件。最終的光電融合是3D共封裝光學，即三維整合。可以毫不誇張地說，基於矽光子的光電子融合，將會是未來計算機系統和資訊網路的關鍵技術。

矽光子大勢降臨 台灣迎接光與電整合新挑戰

矽光子（silicon photonics）絕非易事，因它是個徹底跨領域的科技，是把光與電放在同一個晶片中進行操控的技術，開發者不僅要熟悉電子學，對於於光子學也要聊若指掌。但是台灣產業界長期以來就只專研於電子，對於光子可以說所知甚少，如何把進度趕上，成為當前半導體產業最重要的課題。

「光」速革命 AI世代矽光子帶飛

雲端運算與AI技術快速升級，解決「智慧化」海量運算需求成為重中之重。IDC預估，全球數據總量於2025年將達180zettabytes(1ZB相當於1兆GB)。龐大的數據量儲存與流動需要仰賴暢通無阻的雲端設備和網路速度，而符合AI級應用的傳輸速度甚至上看800G！如何讓運算及傳輸速度「不卡頓」成為技術創新課題，其中，矽光子扮演吃重角色。一場由「光」取代「電」做為數據傳輸主力的技術演進史於焉展開。

晶背供電技術的DTCO設計方案

一些晶片大廠近期宣布在其邏輯晶片的開發藍圖中導入晶背供電網路（BSPDN）。比利時微電子研究中心（imec）於本文攜手矽智財公司Arm，介紹一種展示特定晶背供電網路設計的設計技術協同優化（DTCO）方案，其中採用了奈米矽穿孔及埋入式電源軌來進行晶背佈線。他們展示如何在高效能運算應用充分發揮該晶背供電網路的潛力，並介紹在標準單元進行晶背連接的其它設計選擇，探察晶背直接供電方案所能發揮的最大微縮潛能。

AI助攻晶片製造

勤業眾信聯合會計師事務在其《2023全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》指出，2023年需特別關注的趨勢之一，是AI設計未來晶片。他們預測，2023年全球半導體市場產值將達到6,600億美元。AI不僅帶來經濟規模，還能協助晶片製造商突破摩爾定律邊界，節省時間與金錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦