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室外寬頻Wi-Fi應用起飛 GNSS定位扮演關鍵

聯合新聞網／ CTimes零組件
圖一 : u-blox業務開發經理陳曉誾
圖一 : u-blox業務開發經理陳曉誾

【作者： 王岫晨】

室外寬頻Wi-Fi的應用起飛，順勢也帶來了龐大的市場機會，同時也面臨了全球導航衛星系統（GNSS）定位新需求。由於Wi-Fi 6E的問世，增加了6GHz的頻段，使得資料傳輸速度大幅提昇。目前已經有不少相關的室內AP路由器產品上市，至於室外的應用也預計會迅速普及，相關應用場域包括了市民中心、校園網路、體育場，以及其他戶外運動設施等，特別是寬頻服務的供應商，包括有線電視運營商和無線網路服務供應商等。

然而最大的問題在於，6GHz這個頻段與現行5G通訊的頻段相互重疊，因此很容易造成互相干擾的問題。美國聯邦傳播委員會（FCC）為了解決這個問題，規範了6GHz的AP路由器必須具備自動頻率協調（Automated Frequency Coordination；AFC）功能，而Wi-Fi聯盟也對此提出了對應的規格需求書，其中室外用的AP路由器需要提供可靠的定位資訊，來作為完成AFC功能的依據。由於這樣的需求，使得定位能力成為室外寬頻Wi-Fi必須具備的功能。

Wi-Fi 6E的室外寬頻應用

FCC對Wi-Fi在6GHz頻段的規定，允許了室內低功耗設備在全6GHz頻段下運行，至於室外所謂的標準功率設備，必須在AFC功能的應用下才被允許，並且僅在U-NII-5和U-NII-7等頻段內。一旦設備欲以標準功率來運作，就必須透過AFC資料庫來查詢並認可。AFC標準可確保6GHz的Wi-Fi標準功率運作過程不會干擾6GHz頻段的現有5G訊號使用，例如使用該頻段進行點對點連結的公用事業與相關企業。

事實上，室外6GHz寬頻Wi-Fi對許多人來說，都是一個巨大的商機。u-blox業務開發經理陳曉誾指出，Wi-Fi 6E可以在6GHz的頻段中，運用多達14個額外的80MHz頻道，或7個額外的超寬160MHz頻道，來支援高清視頻傳送、虛擬實境等應用。透過這些更寬的頻道和更大的容量，即使在非常密集和擁擠的環境中，例如體育場、大型商場或其他公共場所等，Wi-Fi 6E的設備也能夠提供更高的網路性能，並同時支援更多的Wi-Fi用戶。

Wi-Fi 6E可以帶來更大的技術進步，因此可以導入許多新興應用，例如雲端運算（cloud computing）或者AR/VR等。只不過室外6GHz寬頻Wi-Fi的出現，似乎也與現有的通訊頻段產生了干擾與其他問題，特別是5G頻段由於與Wi-Fi 6E的6GHz頻段重疊，因此干擾問題更為嚴重。

目前Wi-Fi Alliance主導制定規範和測試計畫，確保標準功率（Standard Power）的Wi-Fi設備在6GHz的頻譜中可以順利運行，並避免對現有的設備產生干擾。為了支持這一點，FCC制定了針對自動頻率協調（AFC）系統的法規，來避免與現有的授權頻段產生相互干擾的問題。（值得注意的是，對於僅限室內使用的低功耗Low Power Wi-Fi設備，則不受AFC法規的限制。因為FCC認為，結合低功率和強制性室內使用，已經足以為6GHz頻段的現有設備提供保護。）

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