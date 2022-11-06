迎接新零售時代 智能POS機提升消費體驗

【作者： 王岫晨】

消費市場的需求日益多元，加上科技的成熟到位，新一代的零售市場也開始擺脫傳統以人力為主的呆板銷售方式，走向以創新服務為主軸的全新智慧新零售。而隨著數位轉型技術發展愈趨成熟，各種智慧化新應用也逐漸落實於不同場域。在這其中，加入了AI能力的智慧POS機成為新零售的核心要角，而數位轉型成為零售轉型的一種必要，這使得資安防護也成為新零售下最重要的議題之一。

零售業成為勒索軟體第二大目標

在一份由Sophos所發布的《2022 年零售業勒索軟體現況》報告顯示，零售業在2021年遭受的勒索軟體攻擊高居第二，僅次於媒體、休閒和娛樂行業。Sophos首席研究科學家 Chester Wisniewski 表示，零售業仍是受勒索軟體攻擊率最高的行業之一。2021 年有超過四分之三的商家遭受攻擊，勒索軟體事件已經成為何時而非是否會發生的問題。根據 Sophos 的經驗，成功防禦攻擊的企業不僅使用了多層式防禦，而且還利用訓練有素的人員來增強安全性、監控入侵行為並積極攔截繞過邊界的威脅，以免引發更大的問題。

根據調查顯示，在被攻擊的零售商中，只有28％能夠防止資料被加密，這表明在這個業界中，大部分企業都需要使用正確的工具和經過訓練的安全專家來改善安全狀況，以幫助管理他們的工作。除了遭受攻擊的百分比增加，零售商遭勒索的平均支付的贖金也增加了。2021年時，平均贖金為22萬美元，與2020年的14萬美元相比，增加了53％。不過，這個數字只有跨產業平均值81萬美元的三分之一。

值得注意的是，自從有了初始存取代理（IAB）和勒索軟體即服務（RaaS）之後，即使是網路犯罪新手，也能很容易地買到網路存取權限和勒索軟體工具套件，來輕鬆地發動攻擊。個別零售商和小型連鎖商店更有可能成為這些小型機會主義攻擊者的目標。其他發現還包括：

●雖然零售業是第二大被鎖定的行業，但受到的網路攻擊數量和複雜性增加幅度略低於跨產業平均值

●92％遭勒索軟體攻擊的零售商表示營運受到影響，89％表示攻擊使他們損失業務收入

●2021 年，零售商從勒索軟體攻擊復原的總成本為127萬美元，低於2020年的197萬美元

●與 2020 年相比，支付贖金後可復原的資料量減少了，復原所有資料的零售商百分比也下降

POS提供零售體驗

統一企業集團的7-ELEVEN是台灣知名的零售便利商店，為了提供更好的零售體驗，並維持服務能量，該企業也採用了NEC的新世代POS系統，協助超商提升店鋪營運效能，並進一步強化未來商店營運模式與彈性的行銷推廣方案。這種零售科技解決方案，目的在於協助客戶共同創造全新的消費體驗。新世代POS系統可以用來穩定支援店鋪營運不中斷，及各種彈性的業務需求，可以有效協助零售業者快速反應市場變化，同時讓消費者享有全年無休與多元化的購物體驗。

多年來，零售業者面臨未來零售時代的挑戰與困境，而隨著雲端架構盛行，靈活部署高效能的雲端資訊架構也成為最好的解決方案。NEC打造出雙架構並存的OmniPOS系統，包含三層式架構及兩層式雲端架構，亦可支援離線使用。OmniPOS系統可同時適用於超商、超市、百貨與餐飲業四種不同的業別，只需要透過初始設定，不同業別的零售業者就可以擁有不同功能需求的POS系統，協助零售業者整合店鋪的維運、銷售與管理平台，創造前、後端結合的綜效，並優化店鋪維運效能。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.11月(第372期)CTIMES雜誌】