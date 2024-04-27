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高師大率團參訪日本4姐妹校 研討臺日國民教育體制差異

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄師範大學為深化與日本姊妹校情誼、增進學術交流，校長王政彥率團隊21日起接連6天，參訪日本中央大學、櫻美林大學、千葉大學、新潟大學。圖／高師大提供
高雄師範大學為深化與日本姊妹校情誼、增進學術交流，校長王政彥率團隊21日起接連6天，參訪日本中央大學、櫻美林大學、千葉大學、新潟大學。圖／高師大提供

高雄師範大學為深化與日本姊妹校情誼、增進學術交流，校長王政彥21日率團參訪日本中央大學、櫻美林大學、千葉大學、新潟大學，針對國際學生招生與營造友善校園環境、臺日國民教育體制和海外教育輸出等議題交流；王政彥說此趟行程與各校交換治校方針，吸取各校優點，對校務發展頗具助益。

參訪團抵達東京次日前往中央大學，雙方針對兩校歷史、學制、校園環境等進行討論席間也會見了高師大至中央大學進行學人訪問的國文系教授曾進豐，曾教授表示，此次海外學人訪問，收穫豐富。

第3日拜訪的櫻美林大學，2001年起與高師大締結姊妹校，此行將簽訂姐妹校續約，隔天前往2018年締結姊妹校的千葉大學實質拜訪，第5天前往新潟大學就生物科技領域的研究成果進行交流。

校長王政彥表示，此行拜訪的四所大學，皆有高師大師生在當地進行學術交流，師生們都十分感謝學校在國際事務上的經營。

高雄師範大學為深化與日本姊妹校情誼、增進學術交流，校長王政彥率團隊21日起接連6天，參訪日本中央大學、櫻美林大學、千葉大學、新潟大學。圖／高師大提供
高雄師範大學為深化與日本姊妹校情誼、增進學術交流，校長王政彥率團隊21日起接連6天，參訪日本中央大學、櫻美林大學、千葉大學、新潟大學。圖／高師大提供

中央大學 日本 校園

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