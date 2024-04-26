汐止崇德國小「螢光所在」開幕 螢火蟲多元呈現

汐止區崇德國小一直以來是螢火蟲聞名的特色小學，除了有復育、養殖螢火蟲，在新北市議員周雅玲的協助下，將教室多元利用，打造了一間以介紹螢火蟲生態為導向的展示場館，「螢光所在」熱鬧開幕，有豐富的展示看板、生動的立體模型，也透過有趣的數位互動，還有搶燈跟翻牌，尋找線索更進一步認識螢火蟲，讓孩子們在遊戲中，提升學習成效。

開幕活動，在校長、貴賓共同按下啟動鈕，並且在大家手持環保小綠燈的螢光點點祝福下，螢光所在正式啟用，為了創新推廣螢火蟲教育，校長李顯鎮將博物館理念帶入校園，在復育、養殖螢火蟲的場域之外，再規劃一間可以做為常設展的空間，展示不同種類的螢火蟲，還有不同時期的標本等等，展館入口處陳列1隻「黃緣螢」立體模型棲息在樹上，牠是崇德國小最常見的螢火蟲。

展場裡有許多互動設計，主視覺牆以生態圖像為主，包含水田、森林步道、岩壁水瀑等不同海拔高度的棲地環境，孕育著各種螢火蟲，周邊展示20幾種螢火蟲照片，孩子們只要按下物種分類，或是想知道汐止區有幾種螢火蟲，按鈕會秀出亮燈答案，答案是有13種之多。

崇德國小校長李顯鎮表示，「螢光所在」展館的啟用，活絡教學及學習方式，透過操作、觀察、拓印等互動模式，讓學生更了解如何守護螢火蟲，以及愛護環境的重要性。

崇德國小老師張志遠指出，展場裡每一面牆都有規劃不同螢火蟲的主題，希望讓小朋友可以針對不同主題進行探索，例如牠的生態、棲息環境、跟人的關係，或是汐止區有什麼螢火蟲等等，互動式的操作，而不是只是看文字，希望學生在觀察和互動中，了解螢火蟲跟關心環境生態。

新北市議員周雅玲說，展館將螢火蟲的教學跟歷史，很完整的濃縮呈現出來，除了網羅了各地包括水生、陸生各種的螢火蟲標本之外，針對汐止區大概有13種螢火蟲在常設館中也有呈現，讓孩子對於螢火蟲生態有更深入的認識，另外，場館內的設備還有不足的部分，校長也提及未來希望能夠擴充硬體設備，比如電視螢幕，可以呈現更具體、動態的影片提供教學，這部分當下也承諾在電視等設備會全力支持，讓常設展館有更多元的教學資源，豐富孩子們的學習。