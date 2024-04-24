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耗資3億元的成功小彩虹跑道、音樂廳將啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新建活動中心有音樂表演廳、彩虹跑道等耗資約3億元，目前工程已進入驗收階段，近日即可完成啟用。記者游明煌／攝影
新建活動中心有音樂表演廳、彩虹跑道等耗資約3億元，目前工程已進入驗收階段，近日即可完成啟用。記者游明煌／攝影

基隆市成功國小今天歡慶66年校慶，市長謝國樑與議長童子瑋都到場祝賀，學校有基隆市國小唯一的音樂藝術才能專班，參加全國音樂比賽屢獲佳績。新建活動中心有音樂表演廳、彩虹跑道等耗資約3億元，目前工程已進入驗收階段，近日即可完成啟用。

成功國小是雙語學校，現有16班、357名學生，在校長陳怡君的帶領下推動英語與科技教育，並設有基隆市國小唯一的音樂藝術才能專班，代表基隆市參加全國音樂比賽屢獲佳績。

謝國樑說，為了要提升在地的就學，市府努力打造更多特色班級，同時也希望學校的教學穩定，透過與校方、家長會以及教育處的合作之下，希望為成功國小打造良好的教學品質的教育環境。

議長童子瑋表示，成功國小在學生放學前後都有開放給社區使用，可說是24小時利用，一大清早會有民眾來運動，學校放學後可以來休閒遊戲，體育館有容納400人的音樂廳，將是未來重點發展區，可以減緩文化中的壓力，彩虹跑道也很有特色，民眾還來打卡拍照。

基隆市政府的美力校園運動計畫，成功國小不僅改善老舊體育場，並設置引入綠建築造型設計的音樂表演廳，目前工程已進入驗收階段，設有400席的音樂廳以及活動式籃球、羽球場。

彩虹跑道未來與陸橋下的步行空間連貫成休憩走廊，兒童與長輩使用更舒適。從獅球嶺步行可抵達基隆火車站，附近有成功、華三街市場，休憩也有運動中心、高速公路下公共空間，還有獅球嶺的登山路線，小小區塊五臟俱全。

成功國小校長陳怡君表示，新建活動中心、彩虹跑道相當有特色，音樂廳可容納400人，活動中心有禮堂、羽球場、籃球場，未來研議以租借提供外部使用；彩虹跑道上學前和放學後開放民眾運動。

基隆市成功國小今天歡慶66年校慶，市長謝國樑與議長童子瑋都到場祝賀。記者游明煌／攝影
基隆市成功國小今天歡慶66年校慶，市長謝國樑與議長童子瑋都到場祝賀。記者游明煌／攝影

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