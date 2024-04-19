屏東3所國小裁併 下周一審議

屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小與高樹鄉舊寮國小啟動裁併校程序，縣府教育處昨舉行學校合併或停辦說明會，家長團體、議員出席，議員要求教育處在裁併校過程要公開透明，尊重專業，保障孩子受教權，家長關心裁併校學生就學權、老師就業權，弱勢學生交通接送等問題，教育處指4月22日會召開教審會審議，結果會盡快公告。

教育處長楊英雪說，屏東縣少子化問題嚴重。目前屏縣國小共178所，112學年度學生數50人以下有37所，國小6班學校有129所，占全縣7成多。112學年度國小總學生數3萬5537人，預測117學年度將減至2萬8710人，現行每班以28人編班，未來5年，預計將陸續減少218班。

屏東縣家長協會理事長王崑宗說，裁併校將影響學生就學權、老師就業權，弱勢學生交通接送；屏東縣家長會長創會會長曾東憶指學校若裁併，廳舍應保留，將過去歷史留下來，換個方式存在。縣議員梁育慈說，屏東是少子化重災區，裁併校過程務必公開透明。議員何春美認為，裁併校應尊重專業，不應政治化，保障孩子受教權。

教育處指因應裁併校問題，已針對小校進行輔導、預警，學生數低於50人，則輔導學校招生、發展校定課程。對大校則採總量管制，輔導混齡教學。

昨天說明會吸引許多家長團體及議員出席關心，但現場因理念不合，發生互嗆火爆場面，教育處表示，3校裁併校公聽會已結束，4月22日將召開教審會審議，審議結果依循行政程序，盡快公告。