一人一機助力大！蘇澳國小讓學生帶iPad回家 數位學習奪特優

蘋果經銷商今天舉辦2024教育領袖會議，百年老校宜蘭蘇澳國小團隊分享，透過THSD計畫，今年獲得教育部推動數位學習績優學校全國特優第1名，不僅運用iPad建立閱讀寫作模板，也引導學生自行安排學習節奏。

教育部推動「學生攜帶載具回家學習（Take-Home Student Device，簡稱THSD）」計畫，延伸數位學習時間，參與班級100%由這項計畫提供公用學習載具，蘇澳國小是參與學校之一。

蘇澳國小校長陳宜秀表示，隨著蘇澳港的興衰，蘇澳國小周邊社區逐漸老化，學生數也逐漸下降，但學校對學生的照顧並未減少，目前全校370人，3到5年級每人都有1台專屬iPad，讓孩子把載具帶回家學習，實現數位生活的可能性。

陳宜秀說，透過學校行政和教學團隊共同努力，發揮母雞帶小雞的效果，讓老師社群不斷精進，全校已有85%老師通過Apple Teacher認證。學校注重的不是iPad開機率，而是老師能開發學習任務提供給學生，同時鼓勵學生把載具帶回家，結合教育部因材網在家學習。

蘇澳國小資訊組長邱怡雯指出，蘇澳國小把閱讀當作學校的特色課程，針對3到6年級已運用iPad發展32個數位閱讀寫作模板，讓老師可以清楚知道學生的學習狀態，也可以避免因為教師流失而影響教學。

邱怡雯強調，THSD計畫最大特點，是學生可以把載具帶回家，而且一人一機，對於處在非都會區的蘇澳國小學生來說，是莫大的幫助，可以上網使用個人化課程，讓學習沒有阻礙。

邱怡雯說，有了iPad，學生可以按照自己的節奏不斷調整作品，為自己負責，學習成就感因此提升，也變得更熱愛學習。