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猴子誤闖校園 淡水屯山國小上一堂動保教育課

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區屯山國小一隻獼猴誤闖了校園，後來這隻獼猴也自行從校園後方風雨操場旁的樹叢離開，同時學校也意外的為學生上了一堂動保教育課程。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山國小一隻獼猴誤闖了校園，後來這隻獼猴也自行從校園後方風雨操場旁的樹叢離開，同時學校也意外的為學生上了一堂動保教育課程。 圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區屯山國小昨(17)日下午來了一位意外的訪客，一隻體型有點大的獼猴誤闖了校園，第一時間是練習跳遠的小朋友看到，並且告訴老師，學校立即啟動通報緊急應變措施，確保師生的安全。而後來這隻獼猴也自行從校園後方風雨操場旁的樹叢離開，同時學校也意外的為學生上了一堂動保教育課程。

屯山國小教導主任詹于倩表示，為了不讓獼猴影響學生，或是被受驚嚇，由學校教職員以安全距離緊盯獼猴的動向，教導主任廣播通知全校師生進入教室關閉門窗，提防猴子進入教室內，打開空調，在室內可持續正常上課，並且教導學生野生動物保護原則，不餵食、不接觸、不干擾，讓學童了解遇到野生動物該怎麼辦。

主任詹于倩表示，屯山國小雖然位處偏鄉，但在六塊厝海岸邊，過去常常會有貓狗或是松鼠等野生動物，但第一次有猴子進到校園，在校園裡引起了一陣騷動，讓師生們感到意外與驚奇，而這隻獼猴，在校園裡閒逛，看到有人靠近，也沒有表現出斯牙裂嘴的警戒狀態，接近幼兒園時更一度讓老師緊長，還好後來在組長的引導下，到園後操場綠籬離開，校方也說，藉由這次「猴子老師來訪」機會，讓屯山師生一起學習「動保教育」課，提醒全校師生「未來將針對猴子動物，為什麼離開山區來到平地，等環境議題進行探討教學。

雖然這次事件讓校園氛圍稍微緊張了一下，但由於學校團隊的迅速反應處理，優先確保師生安全，同時給予猴子活動空間，順利解除危機。

新北 校園 淡水 猴子

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