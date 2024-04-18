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淡水國小與韓國藝術家合作 學生創作家的拼布回憶

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小與韓國藝術家伊洙竫合作，將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品，這些作品在台中纖維工藝博物館展出。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小與韓國藝術家伊洙竫合作，將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品，這些作品在台中纖維工藝博物館展出。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓孩童能夠將家中的記憶運用布料展現拼接的藝術，新北市淡水國小與韓國藝術家伊洙竫合作，透過許多班級有上百位學童，將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品，而這些作品也將由藝術家帶到台中纖維工藝博物館，穿越交會區-萬縷千絲展覽當中展出。

淡水國小校長吳惠花表示，衣服作為身體的家，不僅包含個人的品味和氣味等身份特徵，還是作為場所、時間和人際關係的媒介的最常見的日常物，學生將家的快樂與困難回憶都表現在這幅縫紉作品上面，再由藝術家完成一件大型的空間創作，將所收集的記憶與參與者共創的方式融入這件空間裝置作品當中。

藝術家伊洙竫表示，在來到淡水之後，發現這裡有新市鎮還有舊市區，生活交織的情況也表現在學生的記憶當中，這項計畫從2013年開始在台灣許多地方實現創作，透過訪談、田調、回收衣物、共享個人感動的故事，這些內容象徵著記憶和療癒的時光，將學生的拼布作品轉化為一間小屋，記憶築家，以家庭回收衣物為主要材料，縫製出對家的記憶與想像。

淡水 藝術家

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