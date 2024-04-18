淡水國小與韓國藝術家合作 學生創作家的拼布回憶

為了讓孩童能夠將家中的記憶運用布料展現拼接的藝術，新北市淡水國小與韓國藝術家伊洙竫合作，透過許多班級有上百位學童，將家中不要的舊衣物透過針線縫製而成一幅屬於家的拼布回憶作品，而這些作品也將由藝術家帶到台中纖維工藝博物館，穿越交會區-萬縷千絲展覽當中展出。

淡水國小校長吳惠花表示，衣服作為身體的家，不僅包含個人的品味和氣味等身份特徵，還是作為場所、時間和人際關係的媒介的最常見的日常物，學生將家的快樂與困難回憶都表現在這幅縫紉作品上面，再由藝術家完成一件大型的空間創作，將所收集的記憶與參與者共創的方式融入這件空間裝置作品當中。

藝術家伊洙竫表示，在來到淡水之後，發現這裡有新市鎮還有舊市區，生活交織的情況也表現在學生的記憶當中，這項計畫從2013年開始在台灣許多地方實現創作，透過訪談、田調、回收衣物、共享個人感動的故事，這些內容象徵著記憶和療癒的時光，將學生的拼布作品轉化為一間小屋，記憶築家，以家庭回收衣物為主要材料，縫製出對家的記憶與想像。