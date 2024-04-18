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南市學生用低碳方式探故鄉 用環境地圖描繪家鄉之美

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市善化區大成國小參加環境部舉辦「環境地圖創作徵選活動」，獲得中年級組第3名。記者鄭惠仁／攝影
台南市善化區大成國小參加環境部舉辦「環境地圖創作徵選活動」，獲得中年級組第3名。記者鄭惠仁／攝影

環境部為了讓學童探索台灣之美，舉辦「環境地圖創作徵選活動」，成績揭曉，台南市善化區大成國小榮獲中年級組第3名，並受邀拍攝紀錄影片，教育局今天展現推動環境教育的成果，從孩子的作品，看到學生用低碳方式探索故鄉。

另，永康國小、慈濟中學小學部、崇明、新市、新營、新泰國小獲中年級入選獎；東山、永康、虎山實小、三村國小獲得高年級組入選獎。

大成國小校長王誌鴻表示，學生林寶歆、蔡芯菲等人是表姊妹，因想念遠在屏東的阿嬤，決定跟著從小在屏東生長的爸媽，來場單車小旅行，從屏東潮州火車站騎單車經阿嬤所住的崁頂鄉，然後繞經阿嬤常帶她們去的東港，沿路經過魚塭、農田，以及南州糖廠、東港華僑市場，全長42公里，並繪成環境地圖。

王校長欣見學生能將平日的環境教育知識實踐在具體的行動上，讓屏東縣崁頂鄉的美麗風情躍然於紙上，原屬於「鳳山八社」平埔族群馬卡道族力力社居所，清康熙年間漢人進入開墾，因地勢高於四周而稱「崁頂」，位處屏東平原西南，四季如夏，居民以種植水稻維生，盛產麻油、苦瓜。林寶歆分享，單車巡鄉是以「低碳方式」探索故鄉的好方法，比步行範圍更大，可更全面觀察這片土地。

教育局指出，南市推動環境教育包含「環境覺知」、「環境知識」、「價值態度」、「行動技能」與「環境行動」等5項目標，主要讓學生覺知環境議題後，學習到相關的知識，透過進入所關心的社區環境，實踐對在地的行動實踐。參加「環境地圖」繪製，有助於親師生共同展開對在地環境的愛，藉由觀察周遭的生態、歷史、及情境，透過簡明易懂的符號或文字，將空間分布繪製於圖紙上，呈現原創性的家鄉環境地圖。

教育局長鄭新輝說，今年善化區大成國小的作品主題為「鐵馬巡鄉，玩轉崁頂」，學習主題聚焦在「永續發展」，藉由孩子訪談阿嬤，瞭解崁頂鄉的自然、農業及人文歷史故事，恭喜同學們獲獎，為台南爭光。

台南市善化區大成國小參加環境部舉辦「環境地圖創作徵選活動」，獲得中年級組第3名。記者鄭惠仁／攝影
台南市善化區大成國小參加環境部舉辦「環境地圖創作徵選活動」，獲得中年級組第3名。記者鄭惠仁／攝影

地圖 屏東縣 阿嬤

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