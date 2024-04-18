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校事會議調查小組改全外聘 豐原高中案成關鍵

中央社／ 台北18日電
教育部。聯合報系資料照片
教育部。聯合報系資料照片

教育部公布教師解聘辦法，將校事會議調查小組改為全數外聘。這項修法曾引起教師、家長團體激辯，台中市豐原高中學生遭教師長期針對、最終輕生的不幸事件，成為辯論關鍵之一。

教育部昨天召開記者會，宣布修訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，針對不適任教師處理方面，明訂校事會議調查小組（3到5人）須全數外聘，不再包含校內人員。

這項修法在討論過程中曾引發激辯，包括全國教育產業總工會（全教產）等主張仍要有校內代表進入調查小組，避免外聘人員不瞭解校園生態。但包括人本教育基金會和多個家長團體，都主張要全數外聘。

一名曾參與教育部修法討論的與會代表指出，去年爆發的「豐中案」是辯論關鍵之一，經常被人本拿來作為「師師相護」的負面案例。

當時一名豐中學生輕生，家長後續在人本基金會、民意代表的陪同下，揭露該名學生被師長針對、貼標籤，長達4個月遭搜身、搜書包、栽贓偷竊等不當對待，一時輿論譁然。

事件爆發後，豐中曾2度啟動調查，但最初的調查小組，認定事件不涉及霸凌，被人本等團體批評「輕放」。

學生家長提出申復，豐原高中於是重組新的調查小組，最終翻案認定霸凌成立。後續經教評會決議，將涉案教師分別處以撤職、終止契約、停聘等處分。

當初協助揭露事件的豐原高中學生康平皓（目前已就讀大學一年級）接受中央社電訪表示，一開始調查小組有許多校內人員，包括教師會、家長會代表等，難免會礙於同事情面，或擔心事後被報復等，影響了最後的決定。

後來調查小組更換了一批，引入心理師、律師等外聘專業人員，才讓案件成功逆轉。

康平皓表示，修法後調查委員改為全數外聘，對學生而言，可更信任申訴程序。以前難免會覺得校事會議都是學校「自己人」，礙於人情壓力不會公正。未來可以更放心地走申訴機制，讓霸凌案不會那麼容易被輕放。

修法 教師 豐原

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