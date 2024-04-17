傳台中這所國中校內「陳年廚餘桶」長滿蛆 環保局指稽查後已移除

為凝聚社區意識，實踐在地文化認同 ，拓展學生國際視野，竹圍高中透過「踏竹全世界」校訂課程的規劃與實施，以歷史、地理、公民學科知識為基礎，結合實地走訪，進而達到貼近生活的歷史與文化學習 今 (17)日師生藉由課程的走讀活動，進行了對淡水街區與史蹟的深度探查，期望能達到學生對在地歷史發展與族群聚落分布的瞭解，提升對在地文化的認同，並思考城市發學與文化保存的永續平衡。

2024-04-17 17:42