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傳台中這所國中校內「陳年廚餘桶」長滿蛆 環保局指稽查後已移除

中央社／ 台中17日電
廚餘桶示意照。圖／ingimage
廚餘桶示意照。圖／ingimage

台中西屯區福科國中遭控訴校內有廚餘桶8年未清理，不但裝滿廚餘餿水，桶內都已長蛆；中市府環保局今天表示，獲報後前往稽查，未污染水源、影響環境衛生，稽查後已移除。

台中市政府環保局接獲陳情，福科國中校內有廚餘桶，放置在營養午餐水塔牆面旁，長達8年未清除，桶內都已長蛆，還飄出惡臭味，污染環境。

環保局表示，今年3月共接獲5次陳情，3月6、7、8日派員前往稽查，因此校設有廚餘貯存區，廚餘桶加蓋放置，每天產生的廚餘均委託廠商清除；這桶廚餘桶則放在校園一隅圍牆邊，廚餘桶有加蓋未有污染水源及影響環境衛生。

環保局指出，校方已在3月8日將此廚餘桶內的廚餘清除，14日再次接獲陳情，派員會同校方人員勘查，廚餘桶已移除，要求校方落實將廚餘集中放置並加蓋貯存，貯存區並注意清潔維護，避免影響環境衛生。

廚餘 校園 營養午餐 環保局 長蛆

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