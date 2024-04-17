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中市真善美同濟會募款 助國安國小足球隊赴芬蘭參賽

中央社／ 台中17日電

台中市西屯區國安國小足球隊將於暑假前往芬蘭參賽正在募籌出國經費，台中市真善美國際同濟會今天將募集到的30萬元捐給校方，希望小選手帶著大家的愛心為國爭光。

捐贈儀式下午在國安國小舉行，台中市真善美國際同濟會會長邱菊帶領會員，一起將募集到的新台幣30萬元捐給國安國小，由國安國小校長謝淵智代表受贈，國際同濟會中B區主席簡鈺臻並允諾，足球隊征戰獲得好成績，還會再送上大紅包。

邱菊表示，孫子就讀國安國小，孫子問她為何沒送世界地圖給學校，她有一天送孫子上學時，在校門口遇見校長，於是向校長表達致贈世界地圖與籃球資源給學校的意願，捐贈當天，校長還介紹國安國小足球隊在各項比賽的好成績，並提到正在籌措經費讓足球隊前往芬蘭參賽，讓她感覺自己可以幫忙小朋友圓夢。

邱菊指出，自己先捐出10萬元，並發起募款活動，希望以募得的30萬元，成為國安國小足球隊得以遠赴芬蘭參加國際足球比賽的催化劑，藉此拋磚引玉，帶動更多的善心企業和民眾踴躍捐款，推動青少年體育發展和國際交流，讓孩子們透過與來自不同國家的球隊切磋，增長見識、拓展視野，在國際舞台上展現自己的技藝，建立起更廣闊的國際視野和友誼。

謝淵智表示，國安國小足球隊勇奪2023全國學童盃足球錦標賽U12組冠軍，創下該校足球隊創隊以來同一隊伍U10、U11、U12連續3年奪冠的新紀錄。

謝淵智說，由於足球隊7月初要前往歐洲參加第49屆芬蘭赫爾辛基盃國際足球分齡賽，與來自20個國家的選手同場較勁，所需經費較為龐大，非學校及學生家長所能獨力負擔，非常感謝共同捐款30萬元，贊助國安國小足球隊出國比賽經費的善行義舉，期待社會上有更多的企業和團體，關心學校教育和孩子的成長。

國安 芬蘭 足球

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