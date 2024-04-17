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航向世界的金色水岸 竹圍高中走讀淡水再出發

觀天下／ 記者陳郁薇/淡水報導
竹圍高中師生藉由課程的走讀活動，進行了對淡水街區與史蹟的深度探查，提升對在地文化的認同，並思考城市發學與文化保存的永續平衡。 圖／觀天下有線電視提供
竹圍高中師生藉由課程的走讀活動，進行了對淡水街區與史蹟的深度探查，提升對在地文化的認同，並思考城市發學與文化保存的永續平衡。 圖／觀天下有線電視提供

為凝聚社區意識，實踐在地文化認同 ，拓展學生國際視野，竹圍高中透過「踏竹全世界」校訂課程的規劃與實施，以歷史、地理、公民學科知識為基礎，結合實地走訪，進而達到貼近生活的歷史與文化學習 今 (17)日師生藉由課程的走讀活動，進行了對淡水街區與史蹟的深度探查，期望能達到學生對在地歷史發展與族群聚落分布的瞭解，提升對在地文化的認同，並思考城市發學與文化保存的永續平衡。

淡水昔稱「滬尾」，東倚大屯山，西臨海洋，因位於淡水河出海口，曾為臺北盆地船舶出洋的重要港口，更是臺灣最早與世界接軌的門戶之一，淡水可以說是藉著海洋帶動起發展與繁榮。本次的課程規劃，特別以走讀淡水新八景中的「埔頂攬勝」與「滬街訪古」為主軸，讓學生體悟數百年來，這些文化資產背後所代表的是具多元且底蘊深厚的淡水特質。

走讀路線從埔頂出發，主要有海關碼頭、紅毛城、前清淡水關稅務司官邸、真理街、淡水禮拜堂、偕醫館等，屬於早期所謂的洋人區，這些景點代表著從荷西時期到現代的歷史足跡，堪稱是全臺最富異際色彩的地方。而從崎仔頭一路過來的木下靜涯舊居、日本警官宿舍等日式建築，再到福佑宮、 重建街、淡水清水巖、淡水龍山寺等老街舊巷，是以往漢人居民生活的核心區域，同樣蘊含著淡水長久以來的歷史與傳統文化。

在走讀過程中 ，藉由精緻的重點導覽、設點闖關、鑑古推今、數位科技等學習活動，深化了學生對淡水拓墾艱辛的體認，歷史文化及古蹟的再認識，與世界從古到今的再連結，以及從淡水航向世界的發展歷程等，達成從校園出發，提升學生在地認同感、凝聚社區意識發想創意解決方案、連結際視展學野、培養世界公民等的課程目標。

經過這樣精緻的走讀課程，學生們感受到，原來這是可以達到「讀萬卷書，行萬里路」的精神實踐，甚至感受到在這個網路時代，歷史可以離我們這麼近，並且學習到在走讀中若搭配數位科技的 APP 工具，還能製作出專屬於自己踏查與旅遊路線的數位地圖影像。這樣的走讀課程不僅能夠讓歷史文化時刻存在於日常生活當中，也能以現代科技的模式來紀錄走讀過程的多元樣貌。

竹圍高中校長楊耀焜表示，經由這次的走讀活動，學生更能深度探尋淡水的發展脈絡，喚起對歷史文化及古蹟的學習興趣，也提升對學校、社區及地方的認同感。期望未來學校能透過更多課程規劃，連結在地課題，拓展學生學習視野 ，邁向永續發展的可能。

古蹟 意識 淡水河

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