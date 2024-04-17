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屏東新圍國小特教班圓夢之旅 今年挑戰三天兩夜澎湖行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，師生們在小港機場開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，師生們在小港機場開心合影。記者劉星君／攝影

屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班圓夢之旅繼去年兩天一夜台北行，14名學童今在老師帶領，出發搭飛機到澎湖三天兩夜，學童們超期待，這次選擇澎湖，特教班六年級小辰提議，澎湖是小辰媽媽故鄉，想將澎湖的美景、大海跟同學們分享。

為了這趟圓夢之旅，新圍國小特教班學童們做足準備，校長高珠鈴說，這次人數、天數增加，地點更遠，規畫前置課程，到高雄旗津認識海域安全、小港機場認識空中交通，提前訓練孩子們的能力及適應。

學童們一早搭遊覽車來到小港機場，背起三天兩夜的行李背包，來到機場大家超期待，許多孩子們都是第一次搭飛機。高珠鈴說，去年台北圓夢之旅是新圍小天使勇敢初體驗，這次選擇澎湖，今年即將畢業小辰提議，澎湖是小辰媽媽的故鄉，他去年跟媽媽回澎湖，坐飛機、看海洋、吹海風、欣賞漂亮景色，「我們要讓小辰有個難忘的畢業旅行！」

高珠鈴說，這次難度更大，要搭飛機到離島，教導學生們整備行李，這次人數14人，一半是低年級學童，希望能共同創造一個難得夢，也看見教育無限能量。這次去澎湖，剛好遇到澎湖花火節煙火試放，小辰開心說，很期待這次澎湖旅行。

新圍國小特教班成立1996年，安置經鑑定達中重度身心障礙孩子，本學年度14人，低年級7人、中年級5人、高年級2人，一起參與澎湖行。

學校每周三晨光時間是社團時間，特教班開設「製皂快樂」社團，開放普通班孩子參與，普特融合，教孩子製作手工皂，與孩子閒聊中萌發義賣，成就去年「台北木柵動物園」的夢想之旅初體驗。今年在各方善心人士協助，手工皂持續義賣、更獲國泰世華銀行陳怡貞小姐協助及申請國泰學童圓夢計畫，讓這次澎湖圓夢之旅成行。

「行萬里路勝讀萬卷書，對身心障礙孩子更顯重要」，高珠鈴說，圓夢之旅PartⅡ讓他們看見孩子可教育性，感受到社會友善，學校持續實踐CRPD的教育平權及SDGs優質教育精神，實際行動開啟國小特教班創新模式，也是特殊教育創新的重大嘗試。

屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，在機場等待搭機時，小朋友唱起外婆澎湖灣歌曲。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，在機場等待搭機時，小朋友唱起外婆澎湖灣歌曲。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，排隊前往登機門。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，排隊前往登機門。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，排隊前往登機門。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，排隊前往登機門。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，學童跟飛機票開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，學童跟飛機票開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，學童們開心拿著機票。記者劉星君／攝影
屏東縣新圍國小特教班14名學童挑戰圓夢之旅，今天搭飛機到澎湖展開三天兩夜旅行，學童們開心拿著機票。記者劉星君／攝影

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