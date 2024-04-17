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嘉義學童阿里山星際共學 「鄒族」、「蘭潭」小行星天地相會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭國小師生、嘉義縣阿里山鄉來吉國小「星際共學-鄒族小行星遇見蘭潭小行星」活動。圖／翻攝畫面
嘉義市蘭潭國小師生、嘉義縣阿里山鄉來吉國小「星際共學-鄒族小行星遇見蘭潭小行星」活動。圖／翻攝畫面

嘉義市蘭潭小學童昨天到位於阿里山的來吉國小一起觀察天文活動、分享鄒族文化，跨域課程讓孩童看見不同領域間的連結與相互影響。蘭潭國小校長邱榮輝說，鄒族有顆「鄒族小行星」、蘭潭國小也有顆全台唯一以國小為名的「300150蘭潭小行星」，牽起「鄒族」與「蘭潭」相見歡緣分。

邱榮輝表示，這次活動以「星際共學-鄒族小行星遇見蘭潭小行星」為主題，旨在促進2校師生之間交流，並通過實踐、合作與學習，深入探索天文與文化之間的連結。除了天文觀測，還包括認識鄒族傳統文化、生活方式和價值觀，進一步拉近了彼此距離。

蘭潭國小以天文教育聞名，長期進行太陽觀測課程，山下學童帶來追日望遠鏡和8公分折射式望遠鏡，一齊在阿里山觀測太陽黑子，看見太陽的變化，調整高度、水平、對焦，當影像清晰的那一刻，驚呼聲此起彼落。

蘭潭國小學童中也有名鄒族孩子安儀曼，她表示，從小在都市長大，返回長輩的部落和同學一齊認識鄒族文化，聽到許多部落的傳說、故事很有趣，是很特別的一件事。

來吉國小學童湯語昕說，第一次用天文望遠鏡觀察太陽黑子，感覺很新奇，這不僅豐富了對天文知識的視野，也啟發了對宇宙的敬畏與好奇心。

邱榮輝表示，透過鄒族文化的傳承與天文觀測的體驗，探索著無垠宇宙的奧秘，激發學童對天文學的熱情和探索，認識不同文化之間的共通之處，也促進了2校間交流和合作。

來吉國小校長孫儷砡說，學童近距離觀察太陽的奇妙景象，擦亮了成為未來探索宇宙的夢想，這次活動不僅是一次文化交流，更是一次心靈與知識的啟迪之旅。

嘉義市蘭潭國小與嘉義縣阿里山鄉來吉國小學童一齊架設望遠鏡觀測太陽黑子等天文活動。圖／翻攝畫面
嘉義市蘭潭國小與嘉義縣阿里山鄉來吉國小學童一齊架設望遠鏡觀測太陽黑子等天文活動。圖／翻攝畫面
嘉義縣阿里山鄉來吉國小在穹頂實驗劇場裡向蘭潭國小師生介紹鄒族文化。圖／翻攝畫面
嘉義縣阿里山鄉來吉國小在穹頂實驗劇場裡向蘭潭國小師生介紹鄒族文化。圖／翻攝畫面
嘉義市蘭潭國小師生到嘉義縣阿里山鄉來吉國小「星際共學-鄒族小行星遇見蘭潭小行星」交流。圖／翻攝畫面
嘉義市蘭潭國小師生到嘉義縣阿里山鄉來吉國小「星際共學-鄒族小行星遇見蘭潭小行星」交流。圖／翻攝畫面
嘉義縣阿里山鄉來吉國小在穹頂實驗劇場裡向蘭潭國小師生介紹鄒族文化。圖／翻攝畫面
嘉義縣阿里山鄉來吉國小在穹頂實驗劇場裡向蘭潭國小師生介紹鄒族文化。圖／翻攝畫面

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