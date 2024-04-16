家長詢問度高 屏科實中國中小部二招 校舍4月23日動土

高鐵延伸屏東打造高鐵特定區並設置屏科實驗中學，也是屏東縣第一所國立實驗中學，將在今年8月開學，設幼兒園、國小部、國中部，高中部與雙語部，一招截止後，家長詢問度仍高，屏科實中網站4月2日公布，國中部、國小部將展開二招，即起到5月9日下午4點前開放二次招生平台，學校也在4月23日舉行動土典禮。

屏科實中設在屏東市六塊厝，113年8月開學後國中部、高中部先落腳大仁科技大學上課，小學部在凌雲國小校區上課，校舍興建分兩階段，第一期校舍預計2026年5月完工，屆時回到校區，第二階段2027年6月完工。

屏科實中招生受家長關注，詢問度高，屏科實中校長陳志偉說，學校新設立，持續有家長詢問，考量教育資源，提供給屏東縣需要學生們，但仍有招生身分別，社區生、園區生，經招生委員會審議開放二招。學校校舍已在3月下旬開工，搭起圍籬、工務所等，4月23日舉行動土典禮。

根據屏科實中官網公告，3月16日前報名113學年度國中部、國小部新生入學者，經4月1日第四次招生委員會審議，全數錄取。原定線上報到，由於開放第二波報名，本梯次已錄取學生，視為完成報到。線上報到將統一延至5月16至21日，與第二波正取生共同線上報到，不影響錄取權益。

屏科實中官網公告指出，另經委員會同意，即起至5月9日下午4點前開放第二次招生平台；第二波只剩餘國中部47名；國小部15名供報名。有意報名同學與家長，請於5月9日下午4點前至報名平台pingtung.ugm.one報名。第二波報名仍需遵照園區生、社區生的招生資格規範。若報名超出預計招生名額，則以園區生優先，社區生以抽籤方式錄取，5月14日抽籤。

屏科實中表示，113學年招生，國小部小一1班28人（園區生18人、社區生10人）、國中部七年級3班84人（園區生64人、社區生20人）；高中一年級3班90人（園區生20人、屏東區分發70人），高中部除園區生單獨招生，另招收全屏東區免試入學所有同學；雙語部，符合科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法身分者，30名。

屏科實中國小部在凌雲國小校區上課，凌雲將停辦走入歷史，現一至五年級學生下學年以專案轉學至實中國小二至六年級。國高中部將在大仁科大上課。