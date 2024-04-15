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信誼兒童月推出親子兒歌派對 音樂會暨線上動畫影展

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
信誼「兒歌歡樂唱」親子派對，多元語言遊戲與兒歌歡唱，歡迎親子報名。圖／信誼基金會提供
信誼「兒歌歡樂唱」親子派對，多元語言遊戲與兒歌歡唱，歡迎親子報名。圖／信誼基金會提供

4月兒童月，信誼基金會推出「小導演的異想世界」線上影展，呈現多元文化與在地視角。另外，未來兩周分別在台東、在台北舉辦推出6場分齡「兒歌歡樂唱」派對，歡迎親子報名唱玩兒歌。

信誼基金會指出，精選「信誼兒童動畫獎」兒童創作徵獎20部小學生創作得獎作品，推出「小導演的異想世界」線上影展，影片內容包括在地文化、原民文化、疫情、學校生活、親子關係、環保永續等六大面向。

包括近期剛結束的媽祖「遶境」主題，孩子虔誠許願化神蹟的趣味短片《遶境了來吃西瓜》，及充滿家庭溫暖情感與回憶的作品《古宅趣》、《阿嬤的bb聲》等。即日起至5/31日歡迎免費上網觀賞，賞後參加「人氣影片票選活動」，就有機會獲得精選助學禮物。

另外，本周起連續兩個周末舉辦實體親子活動，分別在台東推出2場《點點音樂派對》親子音樂會（4月20日、21日），在台北信誼好好生活廣場（4月27日、28日），推出6場分齡「兒歌歡樂唱」親子派對。

信誼兒童動畫獎「小導演的異想世界」2024線上影展： https://pse.is/5smv5u

台東回響樂團X信誼~~《點點音樂派對》親子音樂會： https://pse.is/5smvc4

信誼快樂兒童節～「兒歌歡樂唱」親子派對：1~3歲組 https://pse.is/5smvft 、3~8歲組 https://pse.is/5smvhz

派對 親子 音樂會

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