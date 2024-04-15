長榮中學郭書卉全中運韻律體操奪金 期許能站上國際舞台

台南市長榮中學體育班學生郭書卉參加全中運韻律體操個人全能競賽，以108.616分勇奪高女組金牌，南市府今派員到校祝賀，肯定郭書卉的傑出表現。她表示，這塊金牌，不只屬於自己，是屬於整個團隊，期待自己有一天也能站上國際舞台為國爭光。

郭書卉從小一起，走進韻律體操的世界，高一就奪得全中運韻律體操個人全能競賽銅牌的佳績，並入選亞洲錦標賽國手。高二時因為心理壓力，練習時陷入瓶頸，在全中運僅獲得第6名，但郭書卉不氣餒，持續努力金進。這次比賽奪得金牌時，感動地說，「感謝永不放棄並且支持我的家人及教練，他們是我最堅強的後盾。」她表示，這塊金牌，不只屬於我，屬於我的教練、家人、隊友、防護員，整個團隊，以及所有幫助她、關心她和支持她的人，大家都站在同一條線，為了同一件事情努力，才能通往目標，要謝謝大家， 也謝謝自己。」

郭書卉說，今年是她最後一次參加全中運，6年來的目標都是這面金牌。今年備戰時，因為對自己的期望，把內心的壓力放大許多，雖然壓力無法調適，讓自己崩潰了一陣子，但也讓自己的目標更堅定，把重點放在自己身上，不去害怕前面名次的選手，也終於突破心魔，在上場的時候，盡力表現，展現努力了那麼久的成果，「希望未來有一天，也可以站上國際舞台，並期待政府可以給韻律體操選手們更多出國比賽的機會。」

教練黃心蒂表示，預賽的前一天，書卉身體突然出現狀況，練習時有著心有餘而力不足的感覺，但她的意志力過人，總是能克服身體上的困難，在預賽兩天的調整後，決賽重新出發，穩穩地發揮實力後，終於拿到渴望的金牌，一路走來，很令人感動。

校長許德勝說，書卉是有目標肯努力的學生，這次摘金實至名歸，但還是要感謝教練團及老師們的陪伴，讓學生可以在韻律體操的領域發光發熱。今年全中運長榮中學參加的項目除了韻律體操外，還有田徑、桌球、網球、游泳、柔道及自行車，希望大家都能展現運動家精神，盡力爭取最佳成績，為校爭光。