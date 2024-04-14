高市大華國小34畢業生 完成自行車百里挑戰

歷經7個月17次長短途練習，高雄市鳥松區大華國小34名畢業生，昨天完成全長114.3公里的畢業自行車騎行，在終點接受師長們的歡呼。學生們說雖然累，但也為國小六年留下難忘的回憶。

今年是大華國小連續10年舉行的畢業生畢騎，今年騎行路程由台東火車站前騎到成功海濱公園，之後再騎回台東火車站前，全長114.3公里。

雖然挑戰的路途上，有畢業生一度想放棄，但在同學的加油打氣及陪伴下，最後34名畢業生都完成這項傳統畢騎挑戰，在終點處接受同學和師長們的歡呼。

畢騎當天上午5時集合，天光微亮，大華國小總人數240人的畢騎團隊，由34名畢業生為核心，18名學弟妹、13名學長姐應援及175名親師，依專業、能力分組成陪騎、補給、交管、醫護與維修組等以確保安全，並於上午6時出發。

超過百公里的路程，道路平坦距離很長，儘管辛苦疲累，但大家互相鼓勵及扶持，堅持完成畢騎，並於中午約12時40分抵達台東海濱公園後折返再騎回原點。

楊姓畢業生說，畢騎當天與訓練都讓人精疲力盡，尤其上坡氣喘噓噓，還有不斷直線加速，騎到腦袋空白，但最後終於完成畢業前的挑戰，留下難忘的回憶。

高雄市教育局今天新聞稿指出，大華國小今年的畢騎，畢業生們在7個月前，先行完成多達17次的漸進式畢騎訓練，從一開始的基礎單車騎乘，慢慢轉移至公路上練習，從平路的30公里公路騎乘，到破百公里的長程訓練，做好充足準備。

蘇姓畢業生說，今年畢騎很累，尤其多達17次的練習；但最後與全部畢業生完成人生的首次挑戰，有滿滿的成就感。