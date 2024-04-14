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國父紀念館攝影展 「暫別的身影」將現身施工圍籬
國父紀念館在進行整修工程前夕，與王大閎建築研究與保存學會合辦「暫別的身影-國父紀念館建築攝影展」。策展人徐明松精選攝影師游筱嵩鏡頭下的國父紀念館日常與建築作品，展出52幅攝影作品，即起於國父紀念館正門迴廊展出，展期會隨著施工圍籬的進展而調整，作品也會適當地展現在未來的施工圍籬上。
國父紀念館表示，寬敞的迴廊是國父紀念館建築特色之一，攝影師游筱嵩深入觀察國父紀念館設計者王大閎的建築特色，以細膩的攝影技巧捕捉國父紀念館建築的不同面貌，不論是立面開口的分割與視覺動態的處理，或是靠近建築物欣賞細緻的磁磚及斬石子工法，亦或在建築裡看似簡單的中庭及廊道，攝影師皆能以獨到的眼光，營造出恬淡靜謐的氣氛，完美呈現出建築師的設計理念，為國父紀念館留下美麗身影。
策展人徐明松精選游筱嵩鏡頭下的國父紀念館日常與建築作品，包含建築外觀、迴廊、室內大廳及屋頂4個單元，每個單元各13幅，共計展出52幅攝影作品。
國父紀念館館長王蘭生表示，國父紀念館的迴廊是民眾最喜歡利用的空間之一，每天都有許多民眾在這裡運動、下棋、聊天，年輕人在此熱舞展現活力。這項建築攝影展覽的舉辦也提供大家另一種觀察國館、參與國館工程啟動的方式，展期會隨著施工圍籬的進展而調整，作品也會適當地展現在未來的施工圍籬上。
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