台中惠文高中師生訪印度 前進難民營當志工

台中市立惠文高中師生近日首次組團前進印度，與在印度德里的姐妹校阿布山學校進行國際教育交流，認識印度歷史文化，並到印巴難民營進行國際志工服務，駐印度代表葛葆萱表示嘉許。

在惠文高中組長吳彥慶與老師詹雅媜帶領下，近日與阿布山學校（Mount Abu Public School）師生一起到附近巴基斯坦難民營實地田野訪查，並透過兩校師生募集物資，以行動方案共同關注印巴難民議題。

惠文高中學生透過事前的訪談及視訊，確認行動目標，在師生、家長會與台中文華扶輪社協助下，先在台灣募集到600美元（約合新台幣1萬9385元）小額捐款，以及生活用品、學習用品等物資200多組。

學生實地深入簡易屋或帳篷，在營區屋簷下與居民或當地小孩對話，做田野訪查，用行動關心難民議題、三餐不繼的問題，更實際捐助物資。

學生曾聿正說，到了印度這樣一個截然不同的文化環境，一個接著一個的文化衝擊及解決辦法，最重要的就是不停地學習，雖然有些累人，但在印度的每一天都過得很充實，是非常好的文化刺激。

學生彭凱廷說，「為了賺錢而更努力讀書」竟從只有12歲的難民營小孩口中說出，在一個嚴重缺乏各種資源且衛生條件極差的環境，也不減對讀書的熱情，讓他自愧不如。

惠文高中與阿布山學校為姊妹校，惠文高中訪問團12日參加阿布山學校26週年校慶活動。這是兩校首次面對面交流，葛葆萱伉儷受邀參加。

葛葆萱感謝阿布山學校這幾年來對於國際教育交流的支持，並表示歡迎惠文高中師生來訪，嘉許學生們將成為台灣與印度交流的種子，有助未來雙邊發展。

在教育部中小學中程發展計畫下，駐印度代表處教育組在2022年5月媒合印度阿布山學校與惠文高中簽約成為姊妹校，開始進行交流。當時因疫情，透過視訊課程進行多次跨文化以及聯合國永續發展目標（UNSGDs）相關課程活動，這次終於進行實體訪問。

駐印度代表處教育組長陳立穎表示，很高興看到台灣年輕學生的探索行動力正在改變，從視訊課程討論2年到第一次實體參訪交流；從擔心印度治安與髒亂到自在盡情享受異國文化與熱情，這個學習過程緩慢，但有踏出第一步，才會有第二步。