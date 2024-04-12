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小學生為保護弟弟發明防撞帽 蔡總統讚發揮創意

中央社／ 台北12日電

總統蔡英文今天接見國際傑出發明家獎得主，誇讚小學6年級的葉倖綺發明軟性防撞帽，保護學走路時常跌倒的弟弟，以及小學5年級的郭沂萱，設計「吹風機提帶」讓媽媽吹頭髮時再也不手痠，皆是發揮創意、解決問題。

總統府今天透過新聞稿指出，蔡總統今天在總統府秘書長林佳龍、經濟部次長陳正祺陪同下，接見中華創新發明學會理事長吳國俊以及「2023第十九屆國際傑出發明家獎」得獎人。

蔡總統說，恭喜所有得獎人在激烈的競爭中脫穎而出，獲得「國際傑出發明家獎」的肯定，也要特別感謝中華創新發明學會透過這項獎項，促進產業界、學術界的交流，而在大家共同努力下，台灣的發明人才、研發能力及創新成果，都持續受國際肯定。

蔡總統指出，根據瑞士洛桑管理學院公布的「2023年IMD世界競爭力年報」，在每1000人研發人力的排名，台灣是世界第一，政府為讓台灣科技產業，持續在國際占有領先地位，投入的研發經費也逐年成長，2021年台灣研發經費是8206億元，占GDP比例達到3.77%，首度超過美國的3.46%、日本3.3%及德國的3.13%；且2022年時，再增加到8980億元，占GDP比重3.96%，雙雙創下新高紀錄。

她表示，過去8年，政府積極推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」，協助產業轉型升級、全面提升創新能量，也感謝各位得獎人在各自領域努力貢獻，成為產業進步的重要推手。

蔡總統提到，現場也有年紀輕輕的小小發明家，像是台中市內新國小6年級的葉倖綺，因為弟弟學走路常跌倒，希望保護弟弟，先是發想出「軟的安全帽」，再發明出「軟性帽體結構」，這個防撞帽的創意，也獲得了日本和德國發明展的金牌肯定；另外，台北市仁愛國小5年級的郭沂萱，心疼媽媽幫她吹頭髮容易手痠，因此設計出「吹風機提帶」牢固懸掛吹風機，還能輕鬆吹乾長髮，發明獲得首爾發明展銀牌。

蔡總統說，2項發明都是出自對家人的關懷，發揮創意、解決問題，真的很不簡單，期待各位得獎人的發明都能夠幫助人們擁有更好的生活，也持續秉持熱忱享受發明樂趣，創造更多成果。

吹風機 發明展

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