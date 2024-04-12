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嘉義高中百年校慶改校歌 除威權化、過時性別意識歌詞

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國立嘉義高中20日迎接百周年校慶，修訂校歌去除威權化及過時性別意識歌詞。記者魯永明／攝影
國立嘉義高中20日迎接百周年校慶，修訂校歌去除威權化及過時性別意識歌詞。記者魯永明／攝影

國立嘉義高中20日迎接百周年校慶，去年校慶籌備委員會臨時動議通過，請學校修訂威權化及過時性別意識歌詞的校歌，經學校校務會議討論通過，維持校歌原曲，更改不合時宜歌詞。

更改內容：「男兒志氣豪」修正為「嘉中志氣豪」；「建設新台灣/建設新中國」修正為「建設新台灣/邁向新世紀」；三民主義須牢抱」修正為「旭陵精神須牢抱」。

學校針對校歌修訂組成校歌工作小組會議，由學校行政代表、教師代表、音樂科、國文科教師等，就校歌歌詞修訂討論。經校歌改版工作小組廣徵校歌不合時宜歌詞修正內容後，召開第二次工作小組會議討論並針對音調討論與多次試唱後，做成修訂決議並召開臨時校務會議討論通過備案。

校長陳元泰說，嘉中1924年創立，是台灣百年名校，培育各行各業無數的菁英人才，是大家耳熟能詳「培育醫生搖籃」，校歌修訂歌詞內容，幾年前學生反映男兒志氣豪，對美術班、音樂班、科學班及進修部女學生有性別差異，籌辦百周年校慶徵詢校友意見，也聽到校友們反映學校重視，召開校務會議及工作小組會議討論，廣徵意見修訂。

百周年校慶大會前，辦理全校師生百周年校慶慶祝會暨未來時空膠囊活動，由學務處安排系列活動、百周年校慶紀念歌曲發表、認識嘉中-認識歷史、相約20年後時光膠囊、慶生會、校歌修訂說明與全校大合唱。百周年校慶紀念歌曲由就讀台藝大一年級校友賴慕恩創作演唱，歌名取為「百。淬」，慶祝百周年校慶、展望未來、共同寫下璀璨嘉中未來歷史。

國立嘉義高中20日迎接百周年校慶，修訂校歌去除威權化及過時性別意識歌詞。記者魯永明／翻攝
國立嘉義高中20日迎接百周年校慶，修訂校歌去除威權化及過時性別意識歌詞。記者魯永明／翻攝
嘉中百周年校慶大會前，辦理全校師生百周年校慶慶祝會暨未來時空膠囊活動。圖／嘉中提供
嘉中百周年校慶大會前，辦理全校師生百周年校慶慶祝會暨未來時空膠囊活動。圖／嘉中提供

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