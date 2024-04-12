嘉義高中百年校慶改校歌 除威權化、過時性別意識歌詞

國立嘉義高中20日迎接百周年校慶，去年校慶籌備委員會臨時動議通過，請學校修訂威權化及過時性別意識歌詞的校歌，經學校校務會議討論通過，維持校歌原曲，更改不合時宜歌詞。

更改內容：「男兒志氣豪」修正為「嘉中志氣豪」；「建設新台灣/建設新中國」修正為「建設新台灣/邁向新世紀」；三民主義須牢抱」修正為「旭陵精神須牢抱」。

學校針對校歌修訂組成校歌工作小組會議，由學校行政代表、教師代表、音樂科、國文科教師等，就校歌歌詞修訂討論。經校歌改版工作小組廣徵校歌不合時宜歌詞修正內容後，召開第二次工作小組會議討論並針對音調討論與多次試唱後，做成修訂決議並召開臨時校務會議討論通過備案。

校長陳元泰說，嘉中1924年創立，是台灣百年名校，培育各行各業無數的菁英人才，是大家耳熟能詳「培育醫生搖籃」，校歌修訂歌詞內容，幾年前學生反映男兒志氣豪，對美術班、音樂班、科學班及進修部女學生有性別差異，籌辦百周年校慶徵詢校友意見，也聽到校友們反映學校重視，召開校務會議及工作小組會議討論，廣徵意見修訂。