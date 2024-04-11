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12支隊伍角逐冠軍寶座 萬華國中勇奪閱讀知識王冠軍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
經過一下午跑關競賽，最終由萬華國中奪下冠軍、信義國中亞軍、再興中學國中部季軍、中崙高中國中部殿軍。記者洪子凱／攝影
經過一下午跑關競賽，最終由萬華國中奪下冠軍、信義國中亞軍、再興中學國中部季軍、中崙高中國中部殿軍。記者洪子凱／攝影

閱讀是學習重要基石，更能提升自主學習能力，北市教育局從2017年起首辦國中學生閱讀知識王競賽，今天於興雅國中舉行決賽，共有12支隊伍、36位學生參與，最終由萬華國中奪下冠軍寶座，選手表示，每一次讀完書與老師和隊友討論，對於不同想法交流，比賽當下也冷靜將成果完整展現，也收穫甜美果實。

本屆閱讀知識王競賽主題為「和閱讀為友‧與世界共好」，指定閱讀範圍為「小王子」、「少年 Pi 的奇幻漂流」、「怪物來敲門」、「鹿港少女 2--再見了老三甲」、「為什麼要睡覺」及「廢墟少年」共 6 本書籍，學生藉由向文本提問、詮釋、整合與運用，增進閱讀理解及批判思考能力。

教育局表示，複賽上月舉行完畢，最終由12隊，共36個學生脫穎而出，包含信義國中、大同高中國中部、再興中學國中部、天母國中、瑠公國中、弘道國中、麗山國中、石牌國中、中崙高中國中部、中山國中、明湖國中、萬華國中，今天下午參加決賽。

今天決賽採分三站闖關，分別是:「宣傳大使」、「他長大了」及「少年時光」，每一關需於30分鐘內完成指定任務，並透過簡報、拍攝影片及圖表整理等方式呈現見解，經過一下午跑關比賽後，前四名依序分別為萬華國中、信義國中、再興中學國中部、中崙高中國中部，其餘學校皆獲優勝殊榮。

奪冠學校萬華國中選手表示，從寒假前就努力準備，認真閱讀看書，每看完一本書就會有一次集體討論，透過相互交流，更能產生不同的想法，這比賽最有挑戰性關卡，就是錄影拍片，過程中很害怕卡詞緊張，所幸順利發揮實力，拿下冠軍殊榮。校長洪志成也說，學校對於選手相當重視，除了專屬指導老師外，每本書更安排不同老師給予指導建議，加上學生努力準備，成功為校爭光。

清華大學客座助理教授、競賽評審長林玫伶表示，希望透過競賽過程，讓學生培養讀書、聊書、分享書、談書的文化，也希望他們能把書跟生活周遭連結在一起並培養團隊合作精神，才能克服難關共同完成任務，也希望學生親近書，現階段讀有一點困難的書，協助他們理解產生成就感，且每本書也與學生生活有關，也能讓他們從中反思。

選手將閱讀書籍整裡後以簡報呈現並簡單報告，評審依據內容評分。記者洪子凱／攝影
選手將閱讀書籍整裡後以簡報呈現並簡單報告，評審依據內容評分。記者洪子凱／攝影
今天決賽採分三站闖關，分別是，「宣傳大使」、「他長大了」及「少年時光」，每一關需於30分鐘內完成指定任務，並透過簡報、拍攝影片及圖表整理等方式呈現見解。記者洪子凱／攝影
今天決賽採分三站闖關，分別是，「宣傳大使」、「他長大了」及「少年時光」，每一關需於30分鐘內完成指定任務，並透過簡報、拍攝影片及圖表整理等方式呈現見解。記者洪子凱／攝影
今天決賽採分三站闖關，分別是，「宣傳大使」、「他長大了」及「少年時光」，每一關需於30分鐘內完成指定任務，並透過簡報、拍攝影片及圖表整理等方式呈現見解。記者洪子凱／攝影
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北市教育局今舉辦閱讀知識王決賽，共有12支隊伍角逐冠軍寶座。記者洪子凱／攝影
北市教育局今舉辦閱讀知識王決賽，共有12支隊伍角逐冠軍寶座。記者洪子凱／攝影

天母 教育局

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