狼師危害校園20年 高市教育局挨批

高雄市議員白喬茵昨指某國小有名教師20年來性侵雙位數以上的男學生，校方及教育局去年才知情，且狼師3月被揪出，6月才停聘，質疑教育局為何讓惡魔藏在學校20年，為何沒揪出「校園版的黃子佼」？另人本教育基金會也批，一名國中女體育組長去年也被爆捏男學生乳頭涉性騷，懲罰報告卻遲不出爐，要求汰換不適任教師。

白喬茵指近日有家長在群組貼文，指有男教師20多年來性侵數十名小學男童，去年9月才被收押，身為家長她想問，為何這麼多年沒發現這種安全漏洞？她起初以為是編故事，太離譜，最近求證才知道是事實。想問教育局長，為何有辦法容忍「校園版的黃子佼」沒被揪出來？

高市教育局長謝文斌說，去年3月獲報，就按相關規定處理，但白喬茵質疑學校通報前，難道沒有辦法掌握嗎？謝文斌說，此案20年未被發現，相關人員的察覺能力有待加強。

另人本基金會昨也踢爆，高市一名國中女體育組長去年3月21日被檢舉對橫跨4屆、10多名體育班男學生捏乳頭，違反兩性平權。學校通報後啟動調查，起初認定性騷擾不成立，後經3名被害人2次申復成功，但一直不見懲處結果，痛批捏學生乳頭的累犯教師，難道不應汰換？

人本表示，去年7月此案做出第1次性平調查報告，審酌情境認定女師是基於教育目的而有手捏的動作，判性騷擾不成立。但有些被害學生說，被捏時很痛，有學生覺得男女授受不親、不應碰觸。令人不解女老師捏男學生乳頭是基於什麼教育目的？後來數名學生申復，審議小組發現，調查細緻度及專業度全然不足。

教育局表示，經過外聘調查委員重啟調查後，此案後來判定性騷擾成立，將依法懲處，務必還給受害學生一個公道。