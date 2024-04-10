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性侵男學童達兩位數…高雄狼師已依法停聘 教育局籲受害者站出來

中央社／ 高雄10日電
國民黨高市議員白喬茵今天在議會質詢指出，高雄某國小正式教師20年來性侵男學童達兩位數。高市教育局表示，已依法停聘該師，該師從去年6月遭羈押至今，呼籲受害者提出檢舉。示意圖／ingimage
國民黨高市議員白喬茵今天在議會質詢指出，高雄某國小正式教師20年來性侵男學童達兩位數。高市教育局表示，已依法停聘該師，該師從去年6月遭羈押至今，呼籲受害者提出檢舉。示意圖／ingimage

國民黨高市議員白喬茵今天在議會質詢指出，高雄某國小正式教師20年來性侵男學童達兩位數。高市教育局表示，已依法停聘該師，該師從去年6月遭羈押至今，呼籲受害者提出檢舉。

近日有網友在網路群組發文表示，高雄某國小1名男教師，數十年來性侵數十名小學男童；網友並質疑為何學校未發現安全漏洞。白喬茵今天在議會質詢指出，有高達兩位數學生遭到狼師侵害，卻20年沒人知道，直到去年校方、教育局才知情。

高雄市教育局下午透過新聞稿表示，去年6月教育局獲報即與橋頭地檢署、社會局家防中心召開「重大特殊事件跨網絡會議」討論。橋檢於去年6月21日羈押該師，並延押至今。

教育局強調，依據教師法第21條規定停聘該師，全面配合檢調單位進行地毯式清查。教育局表示，對此事件嚴厲譴責該師、絕不姑息，盼司法單位調查釐清、勿枉勿縱。

教育局表示，去年3月學校接獲情資後，即依「性別平等教育法」規定通報，並召開性平會，組成3人調查小組，調查委員全數外聘釐清事件。調查開始後，輔導室專輔教師立即入班輔導，也請心理師資源入校對個案進行心理諮詢，保護並盡力接住被害學生。

教育局強調，會持續留意被害學生身心狀況及就學穩定度，提供必要輔導或諮商資源，目前也全力配合檢調單位，持續清查是否有其他被害學生，並要求學校強化學生自我保護意識，強化針對教師的性平研習，增加學生的性平宣導課程，加強師生間兒少性剝削的察覺度。

教育局也說，會要求轄下學校，往後針對疑似性侵性騷案例，須於調查階段，就先行將教師和學生做隔離，將所有可能的接觸降至零。

因此案涉及時間較長，受害者恐還有黑數；教育局呼籲，若有此案的其他受害者或其法定代理相關人，可依據性別平等教育法規定，直接向教育局或學校提出檢舉申請調查。

教育局指出，該師進入司法審判階段後，若檢調調查屬實，依教師法第14條規定，最高會對該師予以解聘，且終身不得聘任為教師。

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