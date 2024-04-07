快訊

紅糟肉熱量竟比五花肉還高 一圖看懂潤餅包哪些配料最罪惡

影／花蓮地震中橫東段搶通！天祥44人脫困 餐廳員工：比921還可怕

花蓮強震 新北學校啟動災後輔導機制、設關懷專線

中央社／ 新北7日電
3日花蓮強震，各地皆傳出災情。圖為新北市新店區安泰路的頂好社區。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
3日花蓮強震，各地皆傳出災情。圖為新北市新店區安泰路的頂好社區。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市府教育局今天說，花蓮外海近日強震，可能引發學生恐慌，教育局已請各校全面啟動災後輔導機制，並開設關懷專線，如果家長發現孩子異狀，也可隨時向學校求助。

新北市政府教育局今天發布新聞稿表示，新北市長侯友宜說，這次地震是學生經歷過最大震災，為照顧學生心理健康，教育局已請各校全面啟動災後輔導機制，導師會多關注學生在校生活適應，家長也可留意孩子近期是否出現焦慮不安、無助或容易受驚嚇等反應，必要時可尋求學校協助，也請各校關心教職員家裡受災情況。

教育局表示，新北市學生輔導諮商中心已立即啟動服務專線管道，開設關懷專線（東區2695-1673、西區2909-4495、南區2925-1119、北區2848-4607），提供高關懷個案、有心理衛教等需求者使用，各校輔導室也開設專線關懷電話，給師生專業支援和關懷。

教育局說，各校將持續積極安排生命教育和安全防護觀念宣導，提高師生對災害防護應對能力，強化對未知災害的心理韌性。

強震 教育局 新北 災後

延伸閱讀

街頭藝人創4年新高搶地爆亂象 新北熱門點改採現場登記

南市安定真護宮今近午燒王船 為花蓮地震祈福

菲駐台代表訪花蓮天王星拆除現場 感謝台灣照顧移工

花蓮強震凝聚資源作後盾 勞發署結合民團助災後重建服務

相關新聞

學校「禁粉令」明解除 團膳業者：最快下周營養午餐供應咖哩飯

蘇丹紅事件釀全台食安風暴，教育部日前要求學校營養午餐在4月7日前暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味品，今宣布，明天起解禁，但各...

台積電進駐嘉義發酵 興華中學規畫科技、醫藥雙軌吸引新生

隨著台積電進駐嘉義，預計創造3000名工程師就業機會，據國家產業發展委員會預估未來科技產業人才每年有6萬人力缺口。為栽培...

嘉義高中科學班甄選放榜 北興國中16人錄取成全市冠軍

國立嘉義高中科學班畢業生，每年錄取大學醫學系、台清交成等國立大學多，近年嘉市國中為考取科學班競爭激烈，科學班最近放榜錄取...

台中小黃公車成教育推手 準點送偏鄉溪尾國小師生就學

台中公車密度高，但為補足偏鄉地區交通需求，推行「小黃公車」，其中黃25路「九德溪尾線」每天的首班駕駛賴奉春，每早6時50...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

花蓮強震 新北學校啟動災後輔導機制、設關懷專線

新北市府教育局今天說，花蓮外海近日強震，可能引發學生恐慌，教育局已請各校全面啟動災後輔導機制，並開設關懷專線，如果家長發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。