花蓮強震 新北學校啟動災後輔導機制、設關懷專線

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新北市府教育局今天說，花蓮外海近日強震，可能引發學生恐慌，教育局已請各校全面啟動災後輔導機制，並開設關懷專線，如果家長發現孩子異狀，也可隨時向學校求助。

新北市政府教育局今天發布新聞稿表示，新北市長侯友宜說，這次地震是學生經歷過最大震災，為照顧學生心理健康，教育局已請各校全面啟動災後輔導機制，導師會多關注學生在校生活適應，家長也可留意孩子近期是否出現焦慮不安、無助或容易受驚嚇等反應，必要時可尋求學校協助，也請各校關心教職員家裡受災情況。

教育局表示，新北市學生輔導諮商中心已立即啟動服務專線管道，開設關懷專線（東區2695-1673、西區2909-4495、南區2925-1119、北區2848-4607），提供高關懷個案、有心理衛教等需求者使用，各校輔導室也開設專線關懷電話，給師生專業支援和關懷。

教育局說，各校將持續積極安排生命教育和安全防護觀念宣導，提高師生對災害防護應對能力，強化對未知災害的心理韌性。