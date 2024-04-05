民生國中學生高比例錄取嘉義高中科學班 教師團隊教學策略曝

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國立嘉義高中科學班畢業生，每年錄取大學醫學系、台清交成等國立大學名校多，而近年民生國中資優資源班學生考取嘉中科學班占高比例人數，最近有5名學生錄取，學校教師團隊除學科教學，還扮演孩子心理諮商師，輔以心靈捕手策略成功。

教師闕宏軒說，每年帶領這群數理資優班孩子，總會遇到不同挑戰。孩子進民生國中摸索未來方向，未能看出潛力，透過教師團隊創立的多元課程與基礎訓練，建立孩子對未來願景能力，學習過程有的孩子自信心不足，有的孩子會遭遇學習瓶頸，教師團隊除授業解惑，也扮演孩子心理諮商師，著重孩子心理素質提升，不只習得豐富學識，未來面對新事物，隨時充滿學習熱忱，面對挫折有不放棄精神。

錄取科學班蔡秉羿個性沉穩踏實，做學實事求是，國中三年沒有補習，進階學習透過網路平台，跟科學教育有關的YouTube都是他關注的頻道，是個自主學習能力強的孩子。

另名錄取的許幃程，喜探索新知，熱愛挑戰，從小在閱讀科學雜誌的過程，常產生天馬行空想法，這樣的習慣造就他喜歡獨立思考，學習數理課程中，不僅只是理解這些定理該如何應用，更想了解這些數學定義跟科學現象的背後隱藏些什麼。

校長張金龍感謝資優教師團隊用心陪伴提攜，讓孩子有堅強後盾，展現學習最好成果，考前師生努力實作訓練，口試訓練，成就學生突破表現。教師闕宏軒考前一對一口試，寫下個別祈願卡片，助孩子踏上學習圓夢之路。