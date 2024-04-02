中山工商今演偶戲慶兒童節 破除性別迷思博滿堂采
高雄市中山工商幼保科，兒童節前夕攜手前鎮竹西育兒資源中心舉辦「好不好」偶戲公演，寓教於樂並融入性別平等觀念，博得滿堂彩。校長林昭億校長說，學校幼保科曾獲全國創意戲劇競賽特優獎，被喻為「偶戲界的明華園」。
中山工商幼保科「好不好」公演今早在高雄市鳳山婦幼館登場，故事描述某國王頒布一條男女有別法令造成社會動盪，惡龍趁亂劫走公主，國王命4名騎士拯救公主，女騎士鬥智鬥勇最後救出公主獲獎賞，她要求出廢除男女有別法令，圓滿落幕。
校長說林昭億說，這次公演走入社區，邀社區民眾及多所國中、幼兒園共300多人欣賞，獲得共鳴。除展現幼保戲劇專業，也傳遞性平觀念，善盡社會責任。幼保科邱美鈴主任表示，這次學生運用生活中常見的物件組裝，激發創造想像力，更融入性別議題，盼寓教於樂，社區小朋友免費看戲，也提前歡慶兒童節。
擔任導言的幼保二甲班黃梓嘉說，全劇偶件都是利用家中不用的的物品創作，但計畫跟不上變化，人偶的腳原本用輕黏土，因重量太輕，最後改由汽車科、機電科協助以螺帽代替，但大家從中學得經驗。扮女騎士的吳翎盈首度演出，排練時緊張到台詞含糊不清，經不斷演練，公演時己融入角色與情節，表現精采。
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