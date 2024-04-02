台中市4天連假學校不出作業 市長盧秀燕說的！

台中市長盧秀燕今在政會議宣布，鼓勵學校在未來的4天連假，「不要出作業」，讓全家好好享受兒童節連假。另在本周選一天，不帶書包「今天我作主」大玩一天。

後天起，連放4天假，市長盧秀燕表示，鼓勵學校不要出作業，讓學生放開心情，與家人好好共度4天連假。

盧秀燕表示，依慣例，兒童節快樂當周校園歡慶，主題是：今天我作主，選一天不用帶書包、沒作業，當作兒童節禮物。

大甲幼兒園昨天就玩瘋了，除永安國小師生到園演出皮影戲，逗得小朋友拍手說好可愛；另幼兒玩闖關遊戲，自己當關主，玩不亦樂乎。幼兒園長雷養德說，玩，就是小朋友這個階段最重要的學習。今早家長送孩子到幼兒園，反映「昨天玩什麼了？孩子晚上睡打呼嚕」。

盧秀燕說，113年，台中市是整體閱讀續優城市，每年民眾借閱冊數、投入買書與觀賞藝文活動的經費，六都第一。她形容「台中是最愛讀冊的城市」。

因新冠肺炎疫情逐漸升高，中央未強制接種苗，中市府自行購買疫苗，即日起到5月18日，進校園接種新冠疫苗，經調查有10萬6000多名學生，經家長同意接種。