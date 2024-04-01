師生美展首獎是AI生成 畫師揪11處不合理 復興商工認錯

新北私立復興商工爆出師生美展第一名作品是AI生成，引發爭議。畫師糰子蟲點出11處不合理，比如畫中金剛棒扭曲、耳朵位置及腳掌透視怪異等。台藝大多媒體動畫藝術系主任李俊逸則說，業界或老師教學逐漸鼓勵學生用AI生圖，方便參考人體結構打稿，但成品不能直接用，比如遊戲平台steam一旦偵測有AI生圖是不能上架的。

復興商工3月25、26日為67周年校慶，同時舉辦師生美展，不料第一名作品「大鬧天宮」疑似AI生成圖。糰子蟲指出，作品有11處不合理，比如金剛棒上綁布條卻像是棍棒上長出來，且棍棒有空洞不合理；孫悟空握持金剛棒出現扭曲，也屬於不合理失誤。此外，孫悟空耳朵結構不合理、身體出現不明結構物、褲子摺痕及腳掌透視怪異等。

創作的林姓學生後續提供草稿、上色過程自證清白，但糰子蟲質疑，下筆直接完稿畫法，通常只出現於手繪傳統照相式寫實技法中，對電繪來說沒有實用性、必要性，且草稿作用是提供定位、試驗，必然會有輔助線和透視線，但草稿卻不見任何輔助線和透視線，十分不自然。

台藝大多媒體動畫藝術系主任李俊逸也說，現有系統、工具已可以檢測是否是AI生成，以該做來說破綻蠻多，雖然教學或業界趨勢是朝向鼓勵使用AI生圖，方便打稿，作為輔助工具，但AI生圖技術尚未成熟，成品不能直接用，比如遊戲平台steam一旦偵測有AI生圖是不能上架的。

因應AI生圖趨勢，李建議文化局應討論新北美展是否禁止，最終今年新北美展新增規定，在平面版畫、攝影等項目，為求公平禁止AI生成，但科技藝術類考量AI也屬於工具的一項，則沒有禁止使用。此外，作為新北美展評審之一的李俊逸也為評審老師緩頰，因投稿件數都是幾百、幾千件，評審很難快速一眼看出是否AI生圖。