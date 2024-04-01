快訊

檢查你的愛車！美警發現蘋果AirTag淪「竊車集團」犯案工具

寶林茶室食安事件 新安東京：食物中毒每案最高理賠4000萬元

00940上市破發照樣搶！爆量133.9萬張 台股跌72點收20,222點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

師生美展首獎是AI生成 畫師揪11處不合理 復興商工認錯

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣復興商工美展首獎作品引發AI繪圖風波，校方出面說明。圖／取自臉書
台灣復興商工美展首獎作品引發AI繪圖風波，校方出面說明。圖／取自臉書

新北私立復興商工爆出師生美展第一名作品是AI生成，引發爭議。畫師糰子蟲點出11處不合理，比如畫中金剛棒扭曲、耳朵位置及腳掌透視怪異等。台藝大多媒體動畫藝術系主任李俊逸則說，業界或老師教學逐漸鼓勵學生用AI生圖，方便參考人體結構打稿，但成品不能直接用，比如遊戲平台steam一旦偵測有AI生圖是不能上架的。

復興商工3月25、26日為67周年校慶，同時舉辦師生美展，不料第一名作品「大鬧天宮」疑似AI生成圖。糰子蟲指出，作品有11處不合理，比如金剛棒上綁布條卻像是棍棒上長出來，且棍棒有空洞不合理；孫悟空握持金剛棒出現扭曲，也屬於不合理失誤。此外，孫悟空耳朵結構不合理、身體出現不明結構物、褲子摺痕及腳掌透視怪異等。

創作的林姓學生後續提供草稿、上色過程自證清白，但糰子蟲質疑，下筆直接完稿畫法，通常只出現於手繪傳統照相式寫實技法中，對電繪來說沒有實用性、必要性，且草稿作用是提供定位、試驗，必然會有輔助線和透視線，但草稿卻不見任何輔助線和透視線，十分不自然。

台藝大多媒體動畫藝術系主任李俊逸也說，現有系統、工具已可以檢測是否是AI生成，以該做來說破綻蠻多，雖然教學或業界趨勢是朝向鼓勵使用AI生圖，方便打稿，作為輔助工具，但AI生圖技術尚未成熟，成品不能直接用，比如遊戲平台steam一旦偵測有AI生圖是不能上架的。

因應AI生圖趨勢，李建議文化局應討論新北美展是否禁止，最終今年新北美展新增規定，在平面版畫、攝影等項目，為求公平禁止AI生成，但科技藝術類考量AI也屬於工具的一項，則沒有禁止使用。此外，作為新北美展評審之一的李俊逸也為評審老師緩頰，因投稿件數都是幾百、幾千件，評審很難快速一眼看出是否AI生圖。

復興商工昨晚則透過臉書指出，創作林姓學生在展覽後連續3天未能到校上課，包括請病假、事假及外出排球賽，昨晚約到家長、孩子到校後，學生攜帶作品、佐證資料、相關圖檔與數位設備到校，經老師複審檢視後，林姓學生承認「創作過程錯用AI輔助步驟」，教務處依規定取消該生第一名得獎資格，該類名次依成績排序遞補。

畫師糰子蟲點出師生美展第一名作品不合理之處。圖／糰子蟲提供
畫師糰子蟲點出師生美展第一名作品不合理之處。圖／糰子蟲提供
畫師糰子蟲點出師生美展第一名作品不合理之處。圖／糰子蟲提供
畫師糰子蟲點出師生美展第一名作品不合理之處。圖／糰子蟲提供
畫師糰子蟲點出師生美展第一名作品不合理之處。圖／糰子蟲提供
畫師糰子蟲點出師生美展第一名作品不合理之處。圖／糰子蟲提供
畫師糰子蟲提出11處不合理，比如畫中金剛棒扭曲、耳朵位置及腳掌透視怪異等。圖／糰子蟲提供
畫師糰子蟲提出11處不合理，比如畫中金剛棒扭曲、耳朵位置及腳掌透視怪異等。圖／糰子蟲提供

動畫 新北 耳朵

延伸閱讀

復興商工美展首獎AI作畫爭議狂燒 燃起台灣繪師「草稿vs完稿」挑戰

復興商工大鬧龍宮作者錯用AI 首獎資格遭取消

傳遭總統府高層批「自走砲」？邱國正：我裝甲兵出身 就是自走的砲

邱國正：頭上像孫悟空有個箍 做不好會頭痛

相關新聞

師生美展首獎是AI生成 畫師揪11處不合理 復興商工認錯

新北私立復興商工爆出師生美展第一名作品是AI生成，引發爭議。畫師糰子蟲點出11處不合理，比如畫中金剛棒扭曲、耳朵位置及腳...

影／WSSA競技疊杯世錦賽 台灣17金、破3項世界紀錄

「2024 WSSA競技疊杯世界錦標賽」於3月27至29日在美國舉行，台灣今年只有10名選手出賽，仍一舉拿下17金、15...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

新北「最美制服」冠軍出爐！ 經典學院風校服獲網讚：巧妙融合韓系

新北市教育局為強化學生選擇就讀在地高中職的意願，並提升新北市高中職教育博覽會活動曝光宣傳，特別舉辦「新北制服Fashion Show」票選活動，吸引40所學校報名，最後由莊敬高職以3.5萬票獲得冠軍。

集保所捐贈基市200萬元 採購筆電設備助弱勢高中生學習

基隆市政府今年獲台灣集中保管結算所捐贈200萬元，交由全市公私立高中購買筆記型電腦等設備，讓校內低收入戶學生申請借用，透...

小二數學題藏慣老闆思維？「工廠一週生產力」考倒一票人

小二數學題也牽扯慣老闆？一名家長貼出小二數學題，題目為「工廠一天可以生產800個蛋糕，一個星期可以生產幾個蛋糕？」孩子作答為800乘以7等於5600個，卻被老師批改為錯誤答案。其他網友認為，這道題目不夠清楚，沒有說明一週工作日為幾天，因此是無解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。