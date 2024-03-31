新北「最美制服」冠軍出爐！ 經典學院風校服獲網讚：巧妙融合韓系

新北市教育局為強化學生選擇就讀在地高中職的意願，並提升新北市高中職教育博覽會活動曝光宣傳，特別舉辦「新北制服Fashion Show」票選活動，吸引40所學校報名，最後由莊敬高職以3.5萬票獲得冠軍。

2024「新北制服Fashion Show」網路票選活動，共有40所公私立高中職參賽，參與學校需拍攝一組男女學生穿著學校制服的全身合照，並據學校特色拍攝30秒短片。今年投票時間為3月11日至3月30日，累積7萬6277次投票數，冠軍可獲6000元獎金、第2名5000元、第3名4000元、第4名3000元、第5名2000元、第6名1000元，總獎金超過2萬元。

票選結果出爐，最終由莊敬高職以3萬5451票奪下第一名，女學生以紅藍相間的蘇格蘭A字短裙，搭配黑色及膝長襪，再穿上紅色西裝外套，經典學院風造型受網友青睞，更有人直言「將韓系風格與蘇格蘭風巧妙融合」。

第2名能仁家商共獲得1萬1616票，白色襯衫上衣，袖口、領子和領結同裙子顏色，深綠色底加上紅白兩色格線，搭配黑色長襪與皮鞋。第3名則是穀保家商，經典的白底深藍領短袖水手服，拿下5301票，後續排名依序為秀峰高中（4774票）、樹人家商（2617票），活動詳請可以參考網站。