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小二數學題藏慣老闆思維？「工廠一週生產力」考倒一票人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論小二數學題。圖擷自Threads
網友討論小二數學題。圖擷自Threads

小二數學題也牽扯慣老闆？一名家長貼出小二數學題，題目為「工廠一天可以生產800個蛋糕，一個星期可以生產幾個蛋糕？」孩子作答為800乘以7等於5600個，卻被老師批改為錯誤答案。其他網友認為，這道題目不夠清楚，沒有說明一週工作日為幾天，因此是無解。

一名網友在社群網站Threads貼出一道台北二年級數學題，題目為「工廠一天可以生產800個蛋糕，一個星期可以生產幾個蛋糕？」孩子作答為800乘以7等於5600個，並附上直式算式。不料卻被老師批改為錯誤答案。

其他網友留言「無解！題目並沒有告訴你一個星期可以生產多少個蛋糕，他只有告訴你工廠可以一天生產800個蛋糕」、「可能這個工廠一星期只生產一天？」、「啊是不用週休二日喔，所以是4000個好嗎」、「鑽牛角尖的白痴題目」。

還有人說「題目真的不夠嚴謹，老師沒有說清楚一個禮拜幾個工作日。而且真實的狀況是，機器時不時還出問題停止運作，有時候可能達不到每日最高生產量。或是上班人手不足，一樣產不出800個」。

也有人猜測，只是數字擺放不正確，建構式數學下要寫「7乘以800」，以天數乘以每日生產蛋糕數，才是正確答案，答案依然為5600個，題目並沒有涉及勞基法或慣老闆思維。

Threads 慣老闆 算式

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