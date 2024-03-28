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頂大升學率…竹科實中飆上榜首！網驚呼：北一女、建中被擊敗了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出112年度高中升頂大排名榜單，竹科實中拿下75.29%，為高中升頂大的第一名高中，贏過北一女、建中。 聯合報系資料照
網友貼出112年度高中升頂大排名榜單，竹科實中拿下75.29%，為高中升頂大的第一名高中，贏過北一女、建中。 聯合報系資料照

一名網友昨(27)日在PTT貼出112年度高中升頂大排名榜單，其中竹科實中拿下75.29%，為高中升頂大的第一名高中，贏過第二名的北一女63.69%，及建中的62.96%。讓他好奇上網詢問：「全國高中排行榜，有竹科實中的八卦嗎？」

原PO認為，看這張升學率的表現，竹科實中似乎還不錯，但仔細看這張頂大的排名表，其中上台大的機率以建中37.04%為第一名，復興實中有33.33%則為第二，北一女中有32.52%排名第三，小贏竹科實中32.35%約0.17%。讓網友對此回應表示：「台大率，建中還是第一」，「因為列表是排頂大率而非台大率」，所以竹科實中能被「置頂」。

根據維基百科顯示，竹科實中原校名為國立科學工業園區實驗高級中學，是一所位於新竹市的公立完全中學，創立於1983年，早期宗旨是為方便新竹科學園區以及相關科研機構的員工子女就學，該校並設有五個學制部門，包括有高中部、國中部、國小部、幼兒園部以及雙語部。

網友對此表示：「竹科媽媽的努力終於有了回報」、「有錢人的小孩什麼都比較會」、「實中一直都那樣，但竹中竹女升學率比以前好很多」，但也有網友不以為然地說：「還好吧，我女兒念了三年還是只上113土木（技師考試），現在一樣園區賣肝」。

也有網友發現，「建中被北一擊敗了喔？」、「嘉義高中竟然還有19%多」，還有人討論起有些地區的高中似乎都沒在榜內，包括台南一中、彰化高中都被點名，質疑這張排行榜的公平性。

公立高中 北一女 升學 建中 竹科 頂大

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