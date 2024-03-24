國中生花6萬赴日教育旅行 網議家長口袋要深

台北市立中正國中今年赴日本國際教育旅行，6天5夜估計要價6萬2千元，引發熱議，外界感嘆「這年頭口袋深才能當家長」。旅行業坦言，和一般旅遊團比價格相對高，但也是行情價。校方回應，教育旅行的行程非常扎實，包含文化體驗、生態學習、歷史探究等，也會導入語言等教學課程，有別於觀光團。

北市教育局每年補助各校出國交流經費，去年核定113案，中正國中7月中旬舉辦6天「赴日國際教育旅行」，將與北海道在地中學交流，還包含深川Homestay、愛奴部落遺跡神居古潭、搭乘阿寒湖遊覽船、參訪北海道神宮等十多處，盼養成「讀萬卷書不如行萬里路」的國際觀。

律師林智群在臉書分享該行程，直呼「學校交流旅行去北海道6萬2，這年頭口袋要深一點才能當家長」，有網友驚嘆是豪華團，但也有人認為「現在換日幣便宜沒錯，但日本現在什麼都漲」、「家長自認沒辦法負擔就不勉強，這個本就不是全體學生的活動」。

旅行社業者李奇嶽分析，北海道一般旅遊團是5天，會有團體票折扣，但該校行程6天，全團可能要開個人票，價格相較高一些。該校到訪之處不是旅行團會去的景點，門票、住宿、用餐等費用非常態旅行合約價。此類專案行程的前期聯繫、當地人力服務如入住寄宿家庭等成本較高。

「6萬多元合理啊」，李奇嶽說，這是行情價，過去也有機關團體6天北海道行程要價8、9萬，甚至10萬以上。

中正國中學務主任許嘉祐表示，雖初估計6萬2千元，實際費用仍以公開招標結果為主，國際教育旅行著重文化學習與國際理解，去年到日本四國與關西地區國際旅行，寄宿家庭讓學生印象深刻，體驗日式家庭氛圍，更感受到寄宿家庭爸媽的親切熱情。

台北國際教育旅行交流中心的承辦學校大安高工校長楊益強表示，各校選擇國際教育旅行的國家，以日本為大宗，不外乎距離台灣近、當地治安好、文化特色吸引學生。東南亞等國行程經濟實惠，5天4夜僅需2萬多元，歐美價格相對高，行程10至14天，即使安排入住姊妹校、降低住宿成本，仍要10多萬元。

他說，透過國際教育旅行的交流，學生不再覺得這些國家遙不可及，會觸發更多人喜歡語言，勤奮念英文、日文等外語，甚至未來會想出國工作、留學、旅遊。