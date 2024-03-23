獨／6天5夜要價6萬元！北市中正國中國際教育旅行引熱議 校方回應了

北市中正國中今年赴日國際教育旅行，7月14日至19日參訪北海道2校，並前往愛奴部落遺跡、旭山動物園及北海道神宮等景點，6天5夜估計要價6萬2千元，引發熱議。校方回應，有別於觀光團，學校行程非常紮實，包含校際交流、文化體驗、生態學習、歷史探究，就連行前，也會導入語言、歷史等教學課程，增添學生交流體驗。

中正國中學務主任許嘉祐表示，國際教育旅行是依照個人意願參加，活動簡章雖初估計6萬2000元，實際費用仍以公開招標結果為主。

許嘉祐說，有別於觀光團，學校赴日國際教育旅行的行程非常紮實，著重文化學習與國際理解，其中包含，校際交流、文化體驗，甚至生態學習、歷史探究。就連行前也會配合行程，教學導入語言、文化、歷史、地理等課程，讓學生行前能夠對當地歷史文化有更多理解與認識，為自己增添更多交流的實務學習與體驗。

她舉例，學校去年前往四國與關西地區，參與學生回饋Homestay寄宿家庭讓他們印象深刻，不同於觀光團，透過國際教育旅行可以體驗日式家庭氛圍，孩子從中也發現，用餐、就寢方式與台灣不同，相當吸睛，更感受到寄宿家庭爸媽的親切熱情。另外，學生準備裝有台灣零食的茄芷袋跟日本學生交換禮物，彼此文化分享，建立文化聯繫管道，延續交流情誼。