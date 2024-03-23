影／北市立國中國際教育旅行6天5夜逾6萬元 律師驚：家長口袋要夠深

台北市立中正國中將於今年7月14日至19日舉辦「赴日國際教育旅行」，不只參訪北海道深川中學校與旭川中學校，也會前往愛奴部落遺跡、旭山動物園及北海道神宮等景點，6天5夜估計要價6萬2千元，外界感嘆「這年頭口袋深才能當家長」；旅行業坦言「價格相對高」，但也是行情價。

中正國中3月14日在學校官網公布113年度赴日國際教育旅行活動簡章，校方指出，將與北海道深川市立深川中學校及旭川市立旭川中學校交流，開展學子全球視野，強化國際移動能力，行「讀萬卷書不如行萬里路」的國際觀。

行程還包含深川Homestay、愛奴部落遺跡神居古潭、旭山動物園、美瑛四季彩之丘、銀河流星瀑布、層雲峽溫泉、北見狐狸牧場、鄂霍次克流冰館、摩周湖展望台、阿寒湖溫泉，以及搭乘阿寒湖遊覽船、丹頂鶴自然公園、狸小路商店街、北海道神宮等處，學習重點如日本家庭體驗、國際禮儀、極地生態、火山環境、城市探索等。

台北市立中正國中今年7月14日至19日舉辦「赴日國際教育旅行」，校方公布活動簡章，6天5夜估計要價6萬2千元。圖／取自「台北市立中正國中」官網

費用含往返機票、交通、保險、膳食、住宿等，估計約6萬2000元。報名資格為7年級上學期各領域成績達甲等以上且日常生活表現無懲處紀錄者，須附上書面的成績單、參加動機與期望，以及錄製1分鐘英語版自我介紹影片，名額僅32人，初審通過者將公告學校官網，以抽籤方式決定正取及備取名單。

律師林智群昨在臉書分享該行程，直呼「學校交流旅行去北海道6萬2，這年頭口袋要深一點才能當家長ㄟ」。有網友驚嘆是豪華團，但也有人認為「現在換日幣便宜沒錯，但日本現在什麼都漲，北海道團費6天6萬2，合理」、「北海道機票本來就不便宜，暑假機票就更不可能便宜」。

其他人則說，「Homestay其實並不便宜，要付給接待家庭費用，不能跟一般日本旅遊相比較」、「現在很多學校都有這種活動」、「日本是便宜的⋯英國要破20」、「家長自認沒辦法負擔就不勉強，這個本就不是全體學生的活動」。

旅行社業者李奇嶽分析，北海道一般旅遊團是5天，會有團體票折扣，但是該校規畫6天，全團可能得開個人票，價格相較高一些。再者，該校到訪之處不是旅行團會去的景點，相關門票、住宿、用餐等費用，並非常態旅行團的合約價。第三，有別於旅行團，此類專案行程的前期聯繫、當地人力服務如入住寄宿家庭等成本較高。

「6萬多元合理啊」，李奇嶽直言這是行情價，過去也有機關團體6天北海道要價8萬、9萬，甚至10萬以上。他說，這類參訪交流團都是公開招標，沒有什麼暴利可圖，業者賺的是服務費。